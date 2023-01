Beautiful Anticipazioni 14 gennaio 2023: Quinn non si arrende ma per Eric c'è solo una cura, Donna Logan!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 14 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Quinn continua a essere certa che le cose tra lei e suo marito potranno sistemarsi ma non sa che l'unica cura per Eric è una Logan, Donna Logan.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella doppia puntata che andrà in onda sabato 14 gennaio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, vedremo Steffy e Liam ancora molto irritati dal racconto di Hope e Finn. Sebbene i due ragazzi non incolpino i coniugi di nulla, cercheranno di spronarli ancora a non lasciarsi condizionare da Sheila e Deacon, nonostante tutto. Liam soprattutto sarà perentorio. Né sua moglie né il Finnegan dovranno più avvicinarsi ai loro genitori e dovranno tenerli lontani. Intanto Quinn continuerà ad autoconvincersi che le cose con Eric si stiano sistemando. Il fatto che suo marito avesse voglia di fare l'amore con lei, significa che qualcosa è cambiato e scoprirà cosa lo abbia così tanto rinvigorito. Shauna le starà vicina come sempre. Peccato però che la Fuller ignori che a ringalluzzire il marito ci abbia pensato una Logan. Eric è certo che la sua unica cura sia stata Donna e rimarrà ancora a farsi coccolare da lei e a trascorrere con lei momenti felici. E accadrà ancora una volta qualcosa di magico!

Anticipazioni Beautiful: Steffy e Liam furiosi. Hope e Finn devono stare all'erta!

Hope e Finn hanno rivelato a Steffy e Liam del loro incontro fortuito con Sheila e Deacon. I due ex coniugi sono andati nel panico e hanno reagito in maniera furente, esattamente come ci si aspettava. Recuperata la calma e ascoltato tutto il racconto, sia la Forrester che lo Spencer continueranno – in maniera più dolce – a far ragionare i loro rispettivi partner. Sheila e Deacon vanno fermati, questo è chiaro e tutta la loro famiglia, visto questo strano e inquietante sodalizio, deve stare unita. Liam prenderà poi la parola per chiudere la conversazione e per raccomandare ancora una volta a tutti di guardarsi le spalle.

Quinn è fiduciosa, con Eric si sistemerà tutto: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 14 gennaio 2023

Quinn si è convinta che Eric stia superando la sua disfunzione erettile. Qualcosa è cambiato in lui e lo ha dimostrato la notte precedente, presentandosi da lei per fare l'amore. La serata non è andata come sperato ma questo non ha alcuna importanza. La Fuller continuerà ad autoconvincersi che la défaillance del marito non sia più così tanto grave come prima e sarà curiosa di scoprire cosa abbia scatenato la passione del Forrester, tanto da spingerlo a correre da lei per consumare il loro febbrile amore. Shauna la starà ad ascoltare, riservandole preziosi consigli e promettendole di sostenerla sempre. Quinn non potrà che essere grata alla sua amica e le dirà di non vedere l'ora che quella cosa che ha ringalluzzito il suo consorte, torni a fare effetto. Non sa che i suoi desideri saranno presto esauditi ma il risultato, alla fine, non le piacerà per nulla.

Beautiful Anticipazioni: È ancora passione tra Eric e Donna

Donna ha pianto di gioia nel sapere che è lei l'unica persona a scatenare il desiderio sessuale in Eric. La Logan si prodigherà però tantissimo nel dire al suo ex marito di non volersi mettere in mezzo al suo matrimonio e di non voler fare del male a Quinn. Gli dirà di volerlo vedere felice e di essere disposta a fare di tutto per farlo contento, anche vederlo con una donna che non sia lei. Il Forrester gliene sarà grato e i due continueranno a rivolgersi parole affettuose, fino a quando un piccolo inciampo non farà cadere Donna tra le braccia del suo amato, scatenando in lui un guizzo di allegria.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.