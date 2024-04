Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 14 aprile 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 14 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.40 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 aprile 2024 - vedremo Hope scatenare la sua furia contro Thomas e accusarlo senza pietà di aver usato Douglas per i suoi sporchi piani. La Logan, faccia a faccia con il Forrester, gli urlerà contro tutto il suo disprezzo e gli dirà a chiare lettere che mai si sarebbe aspettata di ritrovarsi punto e a capo con lui, colpevole di aver ingannato la famiglia un’altra volta. Lo stilista cercherà di calmare la sua amata collega ma senza riuscirci minimamente. Intanto Deacon, sempre più preoccupato per il comportamento di Sheila, tenterà di convincerla a smettere di nascondersi e a costituirsi. La rossa non sarà disposta a dargli retta e continuerà ad aggirarsi per Il Giardino con il suo travestimento, facendo preoccupare non poco lo Sharpe. Intanto Brooke si incontrerà con Carter e gli rivelerà di essere molto contenta del suo rapporto con Katie. La Logan riferirà al Walton di tifare per la loro unione. Bill invece cercherà ancora una volta di convincere Katie a tornare insieme a lui e di dargli quindi un’altra chance.Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 14 aprile 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 14 aprile 2024 - Cetin sta per imbattersi in una sua vecchia conoscenza che gli farà tornare il sorriso. Lei è Zeynep, la figlia del maestro delle elementari del ragazzo, ed è giunta a Cukurova per esercitare la professione d'insegnante del liceo. Dopo che anche Lutfiye l'ha incontrata, la donna e Cetin ne parlano insieme, ed entrambi giungono ad una conclusione: dovrebbero fare in modo che Zeynep e Fikret si conoscano. Infatti, pensano che potrebbero andare molto d'accordo, e, chissà, grazie a lei il rosso potrebbe addirittura riuscire a dimenticare l'amata Zuleyha... Qui la trama completa di Terra Amara..