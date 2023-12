Beautiful e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 dicembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 dicembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e La Promessa, che andranno in onda oggi, 27 dicembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 dicembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 dicembre - Hope deciderà di dare una mano a Brooke. La Logan junior non sopporta più la situazione che si è creata tra la sua famiglia e i Forrester ed è arrivato il momento di mettere le cose in chiaro. Dopo aver informato Liam di non voler scatenare una guerra per la custodia ma di voler comunque riavere a casa Douglas, arriverà alla Forrester Creations per affrontare Steffy e Thomas, colpevoli di essersi messi in mezzo in faccende che non li riguardano. La giovane dirà chiaramente che non intenderà stare a guardare mentre cercano di distruggere il matrimonio di sua madre. Qui la trama completa di Beautiful.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 dicembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 27 dicembre 2023 - Jana sarà ancora molto debole e non riuscirà a tornare a lavoro. Le Anticipazioni della puntata delle Soap ci rivelano che la ragazza finirà nei guai a causa delle sue condizioni di salute precarie. Cruz verrà a scoprire che la domestica non sta svolgendo le sue mansioni e ordinerà a Gregorio di prendere immediati provvedimenti. Intanto Manuel rifiuterà di partire con Jimena e se la prenderà con la moglie per come la bionda è stata trattata dai suoi genitori. Don Alonso e Catalina saranno preoccupati dal fatto che il palazzo di Cadice non potrà essere venduto. Lorenzo si offrirà di dare al cognato un prestito e il marchese ne parlerà con la moglie, scoprendo che la marchesa è disposta ad accettare. Intanto la presenza di Elisa continuerà a infastidire tutti e Cruz penserà che sia arrivato il momento di liberarsi di lei, uccidendola. Qui la trama completa de La Promessa.

