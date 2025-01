Beautiful: Chi sono le madri di Liam, Wyatt e Will, i figli di Bill Spencer?

Anticipazioni TV

Bill Spencer è padre di tre figli, Liam, Wyatt e Will. Il magnate li ha avuti con tre donne diverse in tre periodi molti diversi. Ma chi sono le madri di questi tre giovani protagonisti della Soap Opera Beautiful, che ci fa compagnia nei pomeriggi di Canale5?

Gli alberi genealogici di Beautiful possono essere molto complicati. Ci si perde nei meandri de “lui è figlio di ma lui lo è di “. A essere complicata non è solo la famiglia di Brooke, che ha figli con due Forrester e una con Deacon ma anche quella di Bill. Lo Spencer ha tre rampolli al suo arco e tutti e tre sono figli di donne diverse, con cui ha avuto delle relazioni complicate – una ancora lo è – in momenti diversi della sua vita. Ma soprattutto Dollar Bill ha scoperto di essere diventato padre, per la prima volta, quando il suo primogenito era un ragazzo grande, desideroso di sapere chi fosse il suo papà ma anche deciso a vendicarsi di essere stato dimenticato insieme alla sua mamma. Ed ecco chi sono le mamme di Liam, di Wyatt e Will, queste ultime due più facili da ricordare.

Beautiful: chi è la mamma di Liam?

Siamo sicuri che tra tutti i figli di Bill, Liam sia quello più noto e più presente nelle trame. Sarà forse perché è sempre stato impegnato in un triangolo amoroso con Hope e Steffy e forse perché, attualmente, è protagonista di un addio strappalacrime con la Logan, dopo che lei ha baciato Thomas a Roma. Nelle puntate americane di Beautiful, il ragazzo sta cercando di cambiare e diventare un uomo ma soprattutto un padre migliore, meno ossessionato dai tira e molla con le donne della sua vita. Ma vi ricordate di chi è figlio? Immaginiamo che sia più difficile ricordare chi sia la madre di Liam rispetto a tutte le altre signore che sono state accanto a Bill, nella sua vita, e ammettiamo che anche noi abbiamo dovuto fare un piccolo ripasso, che vogliamo condividere con voi.

Il nome della mamma di Liam è Kelly Cooper e non è più apparsa nelle puntate della Soap perché morta di cancro, ben prima che il ragazzo arrivasse a Los Angeles, nell’estate del 2010, presentandosi come Liam Cooper e deciso a scoprire chi fosse l’uomo che stregò sua madre anni prima. La donna era una delle modelle della Forrester Creations e suo figlio è stato per diverso tempo convinto che il suo papà fosse uno dei Forrester. Kelly aveva infatti avuto una relazione con Thorne e Liam ha cercato per mesi di avere risposte dagli stilisti della maison di moda. Poi però, scoperto che anche Bill era stato uno degli amanti della mamma, ha finito per scoprire che l’uomo che cercava di cognome non faceva Forrester ma Spencer.

Da qui la sua entrata nel mondo della Spencer Publications, di cui è l’erede designato, essendo il figlio maggiore di Bill, quello che forse ha più sconvolto il magnate, che sino a ora si riteneva un libertino incallito.

Beautiful: chi è la mamma di Wyatt?

Abbiamo meno problemi, anzi nessuno, a ricordare chi sia la madre di Wyatt. Stiamo parlando di Quinn Fuller, una donna che basta nominare per ricordare cos’ha combinato negli anni che è stata tra le protagoniste principali di Beautiful. Quinn è arrivata da Las Vegas a Los Angeles portandosi dietro suo figlio, certa che il ragazzo fosse stato concepito con Bill e decisa a dare al giovane quello che meritava. Madre e figlio sono stati per anni un duo pericolosissimo e se la Fuller alla fine ha deciso di schierarsi con i Forrester, sposando Eric – grande amore – e intrecciando una storia scandalosa ma passionale con Carter, naufragata con l’addio della Fuller, Wyatt ha alla fine creato un rapporto molto stretto con suo fratello Liam, con cui condivide un padre piuttosto problematico e completamente “da educare” come genitore.

Quinn ora non fa più parte delle trame della Soap. La sua attrice Rena Sofer ha deciso di lasciare la Soap, pronta a nuove avventure, e pure Wyatt sta per lasciarci. Nelle puntate italiane è ancora uno dei nostri ma negli Stati Uniti è fuori già da un po’.

Nota non a margine: Quinn è la creatrice della collana con il pugnale che Bill ha indossato per anni e che è sempre stata il simbolo della natura combattiva dello Spencer.

Beautiful: chi è la mamma di Will?

Arriviamo all’ultimogenito di casa Spencer, ovvero Will. Lui è il figlio che Bill ha potuto vedere sin dalla nascita, essendo nato durante il matrimonio con Katie. Il magnate e la Logan hanno avuto una lunga storia d’amore – ed è ancora da chiarire se siano o meno innamorati l’uno dell’altra – naufragata per la passione del magnate per Brooke. Da questa unione è nato il giovanissimo Will, tornato nelle puntate americane di Beautiful e protagonista di una storia d’amore con Electra Forrester, nipote di Eric. Il ragazzo è l’unico rampollo di Dollar Bill a non voler lavorare, almeno per ora, alla Spencer Publications e a essere ancora molto in collera con suo padre. Il ragazzo, visto la sua giovane età, non ha ancora dimenticato che il suo papà ha fatto del male a sua madre e per questo in molte occasioni è in rotta con Bill. Chissà se come Liam e Wyatt alla fine accetterà anche i difetti del suo ricco papà, che è ancora pronto a stupirci con qualche sua mossa.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.