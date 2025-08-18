Beautiful: Bill è un personaggio positivo o negativo? Ecco tutta la verità sullo Spencer

Anticipazioni TV

Bill Spencer è un personaggio positivo o negativo? Ecco cosa ne pensiamo del magnate, grande protagonista della Soap Opera Beautiful.

Bill Spencer sta tornando protagonista delle puntate di Beautiful e questo grazie al suo rapporto con Poppy, che rivelerà delle grandi novità. Così come negli episodi italiani anche in quelli americani il magnate è al centro delle trame, non più accanto alla Nozawa ma pronto a tutto per vendicarsi di Grace Buckingham, che lo ha ingannato e ha preso in giro lui e suo figlio Liam. Bill è uno dei caratteri più intensi di tutto la Soap e molto spesso ci chiediamo quale sia la sua natura ovvero sei sia un personaggio positivo o negativo. Ecco cosa ne pensiamo.

Beautiful: Bill Spencer il magnate che conquista

Partiamo da una considerazione innegabile: Bill Spencer è un uomo affascinante, capace di conquistare chiunque con il suo sex appeal. Bill ha messo Brooke e Katie l’una contro l’altra e si è rivelato, per anni, uno dei nemici più efferati di Ridge, anche se crediamo che il vero rivale di Ridge Forrester sia Nick. Lo stilista ha più volte avuto a che fare con il padrone delle Spencer Pubblications - capaci di mettere la Forrester Creations in difficoltà - ma poi con il tempo, i due hanno messo da parte l’astio e hanno deciso di occuparsi delle proprie famiglie, bisognose d’affetto.

Da bad boy a padre amorevole, ecco il grande cambiamento di Bill in Beautiful

Al suo arrivo nelle trame di Beautiful – nel 2009 – Bill si è presentato come un uomo senza scrupoli, ricco, bello e dannato. Con il tempo e con la scoperta di aver avuto due figli, di cui non sapeva nemmeno l’esistenza, il magnate si è addolcito e con la nascita di Will è diventato persino un padre amorevole. Non è stato certo un cambiamento veloce, ci sono voluti anni, divorzi, rotture e riconquiste – con protagoniste Brooke e soprattutto Katie – per far capire a Dollar Bill che doveva cambiare e doveva diventare un uomo migliore, un papà migliore. Nelle puntate italiane lo stiamo vedendo approcciarsi a Poppy e presto scoprirà qualcosa che cambierà per sempre la sua vita… e non totalmente in bene. Sì perché come vi abbiamo anticipato nei nostri articoli dedicati agli episodi americani della Soap, Bill crederà di essere il padre di Luna, per poi purtroppo rimanere deluso dalla cruda verità.

Bill perderà di nuovo il controllo e mostrerà quel lato malvagio e senza scrupoli, che lo farà tornare – per qualche episodio – il personaggio negativo che era all’inizio. Ma durerà poco e lo farà persino sentire in colpa.

Beautiful: Bill Spencer è un personaggio negativo o positivo?

Bill ha sempre alternato momenti di grande simpatia e sincerità – e di grande passione – a momenti in cui lo avremmo voluto fuori dalle trame. Ma tornando alla domanda principale da cui ha origine questo articolo, possiamo affermare – senza grandi ripensamenti, siamo sicuri nemmeno futuri – che Dollar Bill sia un personaggio positivo, soprattutto vero. Sì perché non si è trasformato mai in un agnellino e ha sempre mantenuto quella vena da cattivo, che lo rende umano diversamente da altri personaggi che hanno subito un drastico cambiamento che non ci ha mai del tutto convinto.

Bill è cambiato, è diventato un vero padre, un uomo con cui poter parlare e condividere i propri sentimenti e persino Katie se n’è accorta, anche se – per paura di soffrire di nuovo – non ha più pensato di tornare al suo fianco. Insomma Dollar Bill è per noi un personaggio positivo perché in grado di fare ammenda dei suoi errori e capace di chiedere scusa per i suoi comportamenti… ma soprattutto pronto a non rifare le stesse mosse false (almeno non tutte). E Ridge Forrester dovrebbe imparare qualcosa dalla sua nemesi, visto che – ed è quello che sta succedendo nelle puntate americane – è ricaduto nel suo solito vizio di illudere Taylor per poi correre da Brooke, che ha salvato dalle limpide acque del Golfo di Napoli.

