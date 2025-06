Beautiful: Nick Marone o Bill Spencer, chi è il vero rivale di Ridge?

Anticipazioni TV

Con il ritorno di Nick nelle puntate americane di Beautiful e con il suo progetto di riconquistare Brooke, torniamo indietro nel tempo e ci chiediamo chi sia il vero rivale di Ridge. Chi tra Bill e il marinaio ha reso più difficile la vita amorosa del Forrester? Ecco cosa ne pensiamo.

Brooke chi ha amato di più tra Nick e Bill? E chi tra il Marone e lo Spencer è stato il vero rivale di Ridge Forrester? È una domanda che ci viene spontanea dopo aver visto il ritorno del marinaio a Los Angeles e aver notato la reazione non proprio entusiasta del Forrester nel vederlo accanto alla Logan. Negli anni i tre uomini di Brooke si sono contesi il suo amore ma il vincitore, almeno sino a ora, è sempre stato Ridge, legato dal destino alla madre di Rick, Bridget, Hope, RJ e Jack. Ma se le cose fossero andate diversamente, chi avrebbe scelto la bionda e da chi deve guardarsi maggiormente le spalle lo stilista? Ecco cosa ne pensiamo.

Beautiful Anticipazioni: Nick Marone vuole riconquistare Brooke

Partiamo dallo spiegare perché siamo tornati a parlare di Nick Marone. Nelle puntate americane di Beautiful, Nick è tornato a Los Angeles e ha rivelato di aver saputo della separazione tra Brooke e Ridge e di essere stato informato del ritorno di fiamma tra il Forrester e Taylor. Il marinaio non ha perso tempo e ha confessato alla Logan di avere intenzione di riconquistarla e di renderla felice, con un uomo che ami lei e solo lei. E in effetti il Marone è stato sempre un’ancora di salvezza per Brooke; nonostante le sue relazioni con Taylor e persino con Bridget, il capitano non ha mai fatto salti da una donna all’altra come Ridge o anche come Bill e questo lo rende una sicurezza agli occhi della bionda.

Beautiful: Nick è il porto sicuro di Brooke

Nick è sempre stato innamoratissimo di Brooke e si è sempre dimostrato un uomo di sani principi. Si è sempre distino per il suo affetto per la Logan, che ha amato senza avere altre donne nella sua mente, nonostante i suoi rapporti amorosi e forti con Taylor e Bridget. Questo lo ha reso per anni il rivale numero 1 di Ridge, in quanto a sicurezza e fedeltà. Il Forrester è sempre stato infastidito da lui – e lo ha dimostrato anche stavolta – forse perché è perfettamente consapevole che Nick potrebbe dare a Brooke quella stabilità sentimentale che lui, in ormai quasi quarant’anni non gli ha mai dato. Insomma, per usare dei termini marinareschi e rimanere in tema con il personaggio, Nick è il porto sicuro di Brooke e il figlio di Eric lo sa benissimo, tanto da volerlo ben lontano da lui. E Bill invece?

Beautiful: Bill Spencer è l’amore proibito di Brooke

Nick è il porto sicuro e Ridge è l’amore del destino, cos’è quindi Bill, che amore rappresenta per Brooke? Bé secondo noi è Dollar Bill è la passione proibita per la Logan. La relazione con il magnate è sempre stata quella più intensa non tanto romanticamente quanto fisicamente. L’irruenza – e il sex appeal, diciamolo – del padre di Liam non ha eguali ed è questo che ha stregato la bionda per anni, portandola a fare del male alla sua stessa sorellina.

Bill ha avuto due grandi amori nella sua vita. Uno è ovviamente Brooke e l’altro è Katie, che ha tradito con sua sorella, rendendo difficile il rapporto tra le due sorelle ma anche creando a Katie una serie di pensieri, che le hanno poi impedito di tornare tra le braccia del marito. Ma torniamo a Brooke e Bill e alla nostra domanda iniziale in questo articolo. Sebbene Bill sia effettivamente l’uomo che ha portato la bionda più famosa delle Soap a fare delle scelte quasi pazze, non costituisce un vero problema per Ridge, almeno non più.

Chi è il vero rivale di Ridge tra Nick e Bill, ecco la verità sui protagonisti di Beautiful

Bill è stato l’uomo che ha fatto fare più pazzie a Brooke ma il suo legame con Katie e la sua parentela con Steffy e Hope non lo rende il vero rivale di Ridge. Ebbene, secondo noi il vero antagonista romantico del Forrester è Nick, che tra l’altro è pure il suo fratellastro. Ed ecco perché nelle puntate americane di Beautiful è lui a farsi di nuovo avanti con Brooke e a volerla riconquistare ora che è single ma è anche colui che il figlio di Eric proprio non può sopportare. Il suo ritorno a Los Angeles e nelle trame della Soap farà scatenare il pandemonio nella mente dello stilista, che si ritroverà a discutere con Taylor a causa del marinaio e molto probabilmente a spingere la Hayes a troncare con lui, stanca di doversi sempre guardare le spalle dalla sua rivale ma anche di dover sempre combattere per avere le attenzioni di Ridge, sempre indeciso tra le due donne della sua vita.

