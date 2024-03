Beautiful Anticipazioni: Thomas perde tutto e dice addio a Hope e alla Forrester Creations

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Beautiful, Thomas affronterà le conseguenze della sue azioni e si inimicherà ancora di più Brooke. Il Forrester perderà tutto, dalla stima di Hope, all'affido di Douglas, passando per il suo lavoro alla Forrester Creations. Scopriamo insieme cosa succederà nella Soap di Canale5.

Thomas sta per vivere uno dei momenti più duri e drammatici della sua vita e sarà tutta colpa sua. Nelle prossime puntate di Beautiful vedremo che il Forrester sarà smascherato e dovrà pagare per gli inganni che ha ordito contro Brooke ma anche contro la sua famiglia. Il ragazzo si troverà a perdere tutto, dalla stima di Hope al sostegno di suo padre.

Anticipazioni Beautiful: Douglas scopre gli inganni di suo padre

Thomas ha messo a tacere Douglas ma non riuscirà a impedire che il piccolo scopra la verità sui suoi inganni. Il bambino riuscirà infatti a trovare la registrazione della chiamata alla Tutela Minori e capirà che il suo papà ha di nuovo ingannato la famiglia per il proprio tornaconto. Ancora scottato per quanto successo con Beth, il ragazzino vorrà dire la verità ai suoi nonni e impedire le nozze tra Ridge e Taylor, salvando Brooke. Thomas riuscirà a fermarlo almeno per un po’ ma poi la sincerità che contraddistingue l’animo del giovane nipote di Ridge, avrà la meglio e lui racconterà tutto a zia Steffy.

Beautiful Anticipazioni: Ridge perde fiducia in Thomas

Douglas sarà l’ago della bilancia nelle prossime puntate di Beautiful e grazie alla sua rivelazione Ridge e Taylor non si sposeranno. Le nozze salteranno e sebbene la Hayes venga mollata sull’altare, stavolta almeno non avrà carte di annullamento da firmare, quando il Forrester correrà di nuovo da Brooke. Ma attenzione alle conseguenze che il gesto di Thomas avrà su tutta la sua famiglia. Sì perché il ragazzo non subirà solo l’ira della Logan ma dovrà affrontare pure suo padre, che perderà completa fiducia in lui e la recupererà solo molto tempo dopo, quando il giovane dimostrerà di essere davvero cambiato e avrà un enorme successo a Roma con la nuova collezione di Hope for the Future.

Rivedi qui sotto il momento in cui Taylor festeggia la fine della relazione tra Brooke e Ridge.

Tutto questo succederà, come detto, molto tempo dopo – le Anticipazioni Americane di Beautiful ci vengono in soccorso per raccontarci come evolverà questa situazione e ci rivelano che attualmente il Forrester ha il cuore a pezzi per Hope ma Ridge lo sta consolando affettuosamente – intanto però quello che succederà su Canale5 vedrà Ridge estromettere dalla Forrester Creations il suo primogenito e voltargli le spalle furioso.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas perde la stima di Hope e l’affido di Douglas

Thomas sarà cacciato dalla Forrester. Suo padre non lo vorrà più come designer della sua azienda e Thomas si troverà purtroppo a dare ragione, involontariamente, a Liam e Brooke. Ma quello che gli farà più male di tutto sarà il fatto di perdere la stima di Hope e la custodia di Douglas. La Logan gli volterà le spalle e si riavvicinerà a lui solo dopo lunghi mesi e solo dopo aver capito – dopo anni – di non poter più sopportare che suo marito Liam sia così tanto legato e ancora innamorato di Steffy. Douglas invece sceglierà di non andare a vivere né con suo padre né con sua madre e di chiedere invece a sua zia Steffy – l’unica che lo ha aiutato e non messo in mezzo in situazione famigliari difficili – di accoglierlo da lei.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.