Beautiful Anticipazioni: Douglas ago della bilancia nelle prossime puntate della Soap. Il piccolo Forrester decide per tutti!

Le prossime puntate di Beautiful vedranno i Forrester prepararsi per un nuovo matrimonio in famiglia. La felicità del momento sarà però guastata da una scoperta molto spaventosa e toccherà a Douglas prendere le redini della situazione. Il piccolo Forrester sarà determinante.

Nelle prossime puntate di Beautiful, Douglas sarà fondamentale per le trame della Soap. Il piccolo Forrester ha dimostrato più volte di essere l’unico in famiglia a riuscire a mantenere la calma e a vedere la verità per quella che è e anche stavolta sarà lui l’ago della bilancia nelle situazioni famigliari. Non solo perché scoprirà cosa ha fatto suo padre ma anche perché avrà il coraggio di dirlo alla zia Steffy e di fare una scelta che lascerà tutti senza parole.

Anticipazioni Beautiful: Douglas scopre che suo padre ha imbrogliato Brooke

Douglas sarà fondamentale nelle prossime puntate di Beautiful. Il piccolo ha servito l’assist a suo padre affinché riesca a riconquistare Hope e ha persino affrontato Liam dicendogli di non avere alcuna intenzione di tornare a casa con lui. Durante la sua permanenza a Villa Forrester il piccolo farà una scoperta molto importante, che lo lascerà senza parole. Il ragazzino, giocando di nuovo con l’app cambia voci, si imbatterà in un vecchio audio, registrato da suo padre con la voce di Brooke. Insomma Douglas scoprirà che il suo papà ha imbrogliato nonna Brooke, mettendola in grande difficoltà.

Beautiful Anticipazioni: Douglas confessa tutto a Steffy

Douglas affronterà suo padre e Thomas gli intimerà di non dire nulla a nessuno. Il piccolo si troverà però in grande difficoltà quando verrà a sapere che suo nonno e sua nonna Taylor stanno per sposarsi e lo stanno facendo senza sapere dell’imbroglio del suo papà. Il bambino sarà preso dai sensi di colpa e, incapace di tenere questo segreto, confesserà tutto a sua zia Steffy, facendo scegliere a lei se dire o no la verità ai suoi genitori. La fiducia che Douglas avrà nella sua zietta sarà più che ben riposta. La Forrester dirà tutto, fermando delle nozze che non dovrebbero essere celebrate senza sapere tutto.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Douglas sceglie di vivere con Steffy

Douglas sconvolgerà tutti sia con la sua sincerità sia con una decisione che prenderà successivamente e che farà crollare Hope e Thomas. Ridge, scoperta la verità, non vorrà più sposare Taylor e le spezzerà il cuore ma soprattutto aggredirà il figlio per avergli mentito. Thomas finirà in tribunale per l’affido del figlio e Hope spererà che il piccolo torni a casa con lei. Peccato che il bambino prenda in mano le redini della situazione e chieda al giudice di potergli fare una richiesta personale. Il bambino rivelerà di non voler abitare né con suo padre né con sua madre ma con sua zia Steffy, l’unica a essersi comportata in modo corretto e sempre molto equilibrato con lui. La Forrester accoglierà il nipote a casa ma con un grande punto di domanda nella mente. Questa scelta farà male alla sua famiglia e la metterà di nuovo in conflitto con la sua sorellastra? Questa volta non andrà esattamente così perché Hope sarà più che altro triste del fatto che suo figlio non abbia scelto lei e non imputerà troppe colpe a Steffy, che ha anzi scelto di rovinare il matrimonio dei suoi genitori per amore della verità.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.