Beautiful Anticipazioni: Puntate dal 7 al 13 agosto 2023, ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 7 al 13 agosto 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Nelle puntate di Beautiful in onda tra due settimane, precisamente dal 7 al 14 agosto 2023, ci rivelano che Brooke caccerà di casa Deacon e gli imporrà di non farsi mai più vedere nella proprietà dei Forrester. Lo Sharpe sarà sconvolto da questa decisione e Hope sceglierà di non intervenire per non creare più danno di quanto già fatto. Intanto Eric romperà con Donna e tornerà da Quinn mentre Carter continuerà a voler recuperare il suo rapporto con Paris, nonostante la Fuller gli consigli di non buttare la sua vita, per una donna che non ama. Bill spingerà Ridge a tornare da Brooke e smettere di fare il bambino mentre Li affronterà Sheila in prigione.

Anticipazioni Beautiful: Brooke caccia Deacon di casa

Le anticipazioni di Beautiful dal 31 luglio al 6 agosto 2023 ci hanno già rivelato che Deacon tornerà alla carica con Brooke ma nelle puntate della Soap dal 7 al 14 agosto 2023, la Logan deciderà di cacciare di casa lo Sharpe e di impedirgli di ripresentarsi nelle proprietà dei Forrester. Deacon ci rimarrà malissimo e anche Hope ma se il primo tenterà di far cambiare idea alla donna, spingendola a riflettere sul fatto che suo marito abbia avuto un atteggiamento infantile, la seconda non vorrà mettersi in mezzo. Hope sarà convinta che non sia il caso che lei si intrometta un’altra volta in faccende che riguardano sua madre, visto quello che è successo per il suo desiderio di avere un rapporto più stretto con suo padre.

Beautiful Anticipazioni: Eric rompe con Donna e Carter torna da Paris

Eric deciderà di rompere con Donna e di tornare da Quinn. Il Forrester prometterà alla Logan di non dimenticare quello che c’è stato tra loro e le dirà di esserle grato per averlo reso così felice. Il loro gioco dovrà però finire, per evitare di ferire Quinn. Intanto Carter sarà sempre più convinto di dover tornare da Paris, nonostante la Fuller lo spinga a in sacrificarsi per proteggere lei. Il Walton avrà però bisogno di una persona che lo ami ma che soprattutto non vada a dire in giro che tra lui e Quinn c’è ancora un forte sentimento.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill rimprovera Ridge per aver lasciato andare Brooke

Mentre Brooke allontanerà Deacon da casa sua e Li affronterà Sheila in prigione, per guardare in faccia la donna che ha ucciso suo figlio, Bill raggiungerà Ridge alla Forrester Creations e lo sgriderà per quello che sta combinando. Lo Spencer sarà chiaro e diretto. Lo stilista, secondo lui, sta sbagliando e dovrebbe correre a casa dalla moglie all’istante, senza indugi. Intanto Grace spingerà Zende a lottare per riconquistare Paris ma la ragazza non avrà alcuna intenzione di riprendere i suoi rapporti con il Forrester.

