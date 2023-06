Beautiful, Anticipazioni Puntate dal 19 al 25 giugno 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Nelle puntate di Beautiful in onda dal 19 al 25 giugno 2023 vedremo Liam, Ridge e Taylor decidere di rivelare a Steffy della morte di Finn. Dopo aver ricevuto l'ok da parte di Bridget, i tre parleranno con la ragazza e le faranno ricordare di suo marito. La Forrester si rammenterà del suo amato dottore e scoppierà in un pianto a dirotto. Sheila, preoccupata che Steffy possa ricordare anche altri dettagli, deciderà di sbarazzarsi di lei. Penserà di mandarla in overdose tramite la flebo ma prima sarà interrotta da Taylor e poi da Liam. Hope e Brooke invece continueranno a essere in ansia per il ruolo che lo Spencer sta assumendo in questa situazione.

Anticipazioni Beautiful: Brooke spinge Liam a rivelare a Steffy che lui non è più suo marito

Le Anticipazioni di Beautiful dal 12 al 18 giugno 2023 ci hanno già rivelato che Steffy sarà fuori pericolo ma che non ricorderà assolutamente nulla né della sparatoria né della sua vita prima della nascita di Hayes. La Forrester non rammenterà in alcun modo di essersi sposata con Finn e di aver avuto un figlio da lui. Sarà invece convinta di essere ancora sposata con Liam. La cosa farà infuriare Brooke e preoccuperà Hope. Nelle puntate della Soap in onda dal 19 al 25 giugno 2023, ci rivelano che la Logan senior sarà talmente tanto furiosa per questa situazione da spingere il genero ad affrontare Steffy e dirle una volta per tutte la verità. Brooke cercherà di convincere Liam a dire alla sua ex che lei non è più la sua consorte e che invece lo è Hope. Questo atteggiamento farà scattare Taylor ma pure Ridge, che inviterà le due donne a darsi una calmata e a pensare alla ragazza che giace sul letto di un ospedale e che sta per affrontare una tragedia.

Beautiful Anticipazioni: Steffy scopre la verità su Finn

Brooke la spunterà. Dopo aver ricevuto l'ok da Bridget - che penserà che Steffy sia pronta ad affrontare la dura realtà dei fatti - Liam, Ridge e Taylor le racconteranno quanto successo e le faranno ricordare di Finn. La ragazza, che scoprirà che suo marito è morto, sarà disperata. Hope si sentirà in parte in colpa mentre Brooke, contenta che le cose si siano sistemate per sua figlia, cercherà di stare vicino a Ridge, chiedendogli addirittura di tornare a casa da lei. Lo stilista la pregherà di non affrettare i tempi e di capire che la cosa importante, in questo momento, è il benessere della sua bambina.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila tenta di uccidere Steffy

Steffy comincerà a ricordare piano piano la sua vita passata. La ragazza avrà di nuovo idea di chi sia Finn ma non di come lei e suo marito siano finiti nel vicolo. Avrà in mente solo di essere andata a Il Giardino per una cosa importante da fare. Sheila comincerà a temere che la ragazza la metta nei guai e che il tempo a sua disposizione sia molto poco. Dopo aver capito di avere il fiato di Baker sul collo – e pure quello Bill, che arriverà poco dopo e rivelerà di aver sguinzagliato i suoi investigatori privati – deciderà di liberarsi della sua nemica. E per farlo penserà di mandarla in overdose, tramite la flebo. La rossa verrà interrotta per ben due volte. La prima volta sarà Taylor a fermarla, senza rendersi conto di cosa stesse facendo, mentre la seconda volta sarà Liam. Anche lo Spencer non capirà le sue intenzioni ma le chiederà di uscire dalla stanza, dopo che Steffy – al corrente che la Carter sia la madre di Finn – la pregherà di non starle così vicino.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.