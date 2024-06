Beautiful, Anticipazioni Puntata del 1° luglio 2024: Bill è in ansia per Sheila!

Anticipazioni TV

Scopri cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 1° luglio 2024 su Canale5. Le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap ci rivelano che Bill si renderà conto che qualcosa turba Sheila e correrà in suo soccorso! Intanto Brooke...

Nella puntata di Beautiful in onda il 1° luglio 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Bill si renderà conto che Sheila è più pensierosa del solito e stranamente taciturna. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Spencer si avvicinerà alla sua compagna e la pregherà di rivelargli cosa la turba così tanto. La rossa gli confesserà di volere Finn nella sua vita e di essere stanca di essergli sempre lontana. Il magnate l’abbraccerà con grande affetto. Intanto la decisione di Brooke di uscire con Hollis ha lasciato tutti senza parole. La Logan si preparerà a una serata con un uomo più giovane ma soprattutto con una persona che non è Ridge, a cui è stata legata per molti anni e che è sempre stato nel suo cuore.

Anticipazioni Beautiful: Bill preoccupato per Sheila

La questione di Douglas non è la sola a preoccupare Steffy e Finn, impegnati a tenere a bada Thomas, una furia scatenata contro di loro. I due ragazzi devono guardarsi le spalle pure e soprattutto da Sheila, una belva assatanata e ora spalleggiata da un uomo potente come Bill Spencer. Proprio quest’ultimo sembra così tanto attaccato alla donna da essere disposto a fare tutto affinché sia felice. E lo dimostrerà un’altra volta quando comincerà a preoccuparsi per lei, vedendola taciturna e pensierosa. Il magnate si avvicinerà a lei per sapere cosa la stia tormentando e se lui potrà fare qualcosa per aiutarla. E in effetti la rossa gli confesserà di essere piuttosto triste.

Beautiful Anticipazioni: Sheila confessa a Bill di volersi riavvicinare a Finn

Sheila ringrazierà Bill per essersi accorto che lei non sta bene e che ha bisogno di aiuto. La rossa gli confesserà di voler riconquistare la fiducia di suo figlio e di volersi riavvicinare a lui. Per la Carter è importantissimo avere Finn al suo fianco e sa che Bill può capirla più di qualunque altro. Vorrebbe che tutti comprendessero che nonostante gli errori, lei sarà sempre la madre del ragazzo e – come tale – avrebbe il piacere di poter condividere qualcosa della sua vita, soprattutto ora che è una donna libera e che le accuse su di lei sono tutte cadute. Dollar Bill sarà molto comprensivo con lei e le farà una solenne promessa: l’aiuterà!

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke pronta a uscire con Hollis

Brooke ha accettato di uscire con Hollis e ha lasciato tutti senza parole. La donna non si sarebbe certo aspettata che un ragazzo così tanto giovane si facesse avanti con lei e Taylor ha fatto il resto. La Hayes ha combinato uno scherzetto per spingerla a dire di sì all’aitante giovanotto e concedersi una serata diversa, senza pensare al passato, a Ridge e all’amore spezzato. Brooke ha il diritto di rifarsi una vita e se l’occasione si presenta, perché non coglierla? La bionda dovrà proprio dare ragione alla sua nuova amica e penserà di divertirsi molto accanto a un cameriere così intraprendente e scaltro.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.15 circa.