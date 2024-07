Beautiful, Anticipazioni Puntata del 28 luglio 2024: Bill barcolla. Lo Spencer non ha più pazienza!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 28 luglio 2024, alle ore 14.00, Bill confesserà a Ridge di non riuscire più a fingere. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Spencer darà segni di cedimento. Il magnate sarà stanco anzi stremato dal piano che lui e Ridge hanno orchestrato per stanare Sheila. Dollar Bill non sopporterà più di mentire alla sua famiglia e di fingere di aver perso la testa e spererà che tutto questo finisca al più presto. Ridge lo spronerà a non mollare la presa, non ora che sono così tanto vicini alla vittoria. Intanto Steffy si confronterà con Thomas e gli chiederà di stare molto attento alle sue mosse mentre Deacon dirà a Sheila di non voler stare senza di lei ma di doversi allontanare per paura di perdere tutto.

Beautiful Anticipazioni: Bill è stremato!

Ridge e Bill sono alleati contro Sheila. Il loro piano è quello di far confessare alla Carter tutti i suoi crimini, registrarla e avere la prova schiacciante che la consegni per sempre alla prigione. Il piano è molto astuto ma costringe Bill a un enorme sacrificio. Il magnate non deve solo fingere di amare la rossa – con tutto quello che ne consegue – ma deve pure mentire ai suoi cari, facendo credere ai suoi figli e a Katie, di essere impazzito ma soprattutto di essere tornato a essere l’uomo spietato di un tempo. Per Dollar Bill sta cominciando a essere un vero peso. Stremato, stanco e soprattutto spaventato che la sua famiglia lo odi, inizierà a cedere e a non essere più tanto convinto a proseguire con questa farsa. Ridge però sarà certo che non dovranno ancora aspettare molto. Sheila sta per crollare e lui deve resistere!

Anticipazioni Beautiful: Ridge sprona Bill a non cedere proprio ora

Ridge sa quanto Bill stia sacrificando e quanto peso stia sopportando in questo momento. Il Forrester non potrà però permettere che il loro piano finisca proprio ora che stanno raggiungendo il risultato sperato. Lo stilista spronerà il suo vecchio rivale a stringere i denti e a tornare a casa con la sua faccia da poker. Bill non dovrà mollare e lo dovrà fare proprio per la sua famiglia, quella che lui ama più di ogni cosa e che vuole proteggere dalla follia della rossa. Per loro e per la serenità di tutti, non potrà lasciarsi vincere dall’odio e dal fastidio nei confronti della Carter, che intanto sarà impegnata con qualcun altro, che invece sembra proprio volerla nella sua vita.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon prega Sheila di allontanarsi da lui

Deacon ha chiamato Sheila e le ha chiesto di raggiungerlo a casa sua il prima possibile. La Carter lo accontenterà e appena arrivata da lui capirà di essere stata chiamata per una confessione. Lo Sharpe le rivelerà di non poter più continuare così ma anche di provare dei forti sentimenti per lei. Ma la rossa non potrà certo farsi indietro con Bill, non dopo la minaccia di furiose ritorsioni da parte dello Spencer e nonostante entrambi lo desiderino, non possono rischiare di perdere tutto. Intanto alla Forrester Creations, Steffy si assicurerà che Thomas capisca quale grande opportunità gli è stata data e lo spronerà a fare del suo meglio per salvare la Hope for the Future ma soprattutto per ristabilire l’ordine nella loro azienda di famiglia.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.