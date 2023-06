Beautiful Anticipazioni 23 giugno 2023: Brooke canta vittoria! Bridget dà l'ok per rivelare tutto a Steffy

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 23 giugno 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke ha finalmente vinto. Steffy può sapere la verità su Finn e Liam.

Nella puntata di Beautiful che vedremo il 23 giugno 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Brooke canterà finalmente vittoria. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Bridget raggiungerà sua madre, sua sorella, Liam, Thomas e Ridge, per dire loro che è arrivato il momento di raccontare tutta la verità a Steffy. Le condizioni di salute della Forrester sono migliorate velocemente e quindi non c'è più pericolo che la ragazza possa stare male scoprendo della morte di suo marito Finn. Intanto Taylor fermerà Sheila e le impedirà di uccidere sua figlia. La dottoressa non si accorgerà delle vere intenzioni della Carter e condividerà ancora una volta le sue preoccupazioni. Taylor verrà poi raggiunta dal suo ex marito, da suo figlio e da Liam, che cominceranno a parlare con Steffy di Finn. Per la psichiatra sarà sconvolgente.

Anticipazioni Beautiful: Brooke canta vittoria. Bridget dà l'ok per rivelare la verità a Steffy

Brooke non demorde e nonostante tutte le raccomandazioni e la delicatezza del caso, vuole rivelare a Steffy tutta la verità. Liam cerca di calmare gli animi sia di sua suocera che di sua moglie, preoccupate entrambe per quello che sta succedendo tra lui e la sua ex consorte. A un certo punto i tre vengono raggiunti da Bridget, che li informa di aver preso una decisione. Le ultime analisi di Steffy sono molto buone ed è quindi arrivato il momento di raccontare alla giovane tutto quello che è successo. Brooke urla di gioia mentre Liam, Ridge e Thomas – sopraggiunti in quel momento – non ne sembrano entusiasti. I tre sono ancora preoccupati per come reagirà la Forrester.

Beautiful Anticipazioni: Taylor ferma Sheila prima che uccida Steffy

Steffy ha cominciato a ricordare e Sheila ha deciso di liberarsi della ragazza, prima che la sua memoria torni completamente. La Carter ha trovato un modo molto subdolo per uccidere la Forrester e ha pensato di mandarla in overdose tramite la flebo. La rossa verrà però fermata. Taylor entrerà nella stanza proprio quanto Sheila starà per agire. La Hayes non si renderà conto di quello che la sua (ex) nemica stava per fare e anzi penserà che sia solo molto preoccupata e che stia controllando che tutto vada bene. Le due donne saranno interrotte dall'arrivo in stanza di Liam, Thomas e Ridge.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor scopre che Steffy sta per scoprire tutta la verità

Taylor e Sheila verranno interrotte da Liam, Thomas e Ridge e la Hayes, vedendo le loro facce, capirà che non sono entrati solo per fare visita a Steffy. Ne avrà però certezza quando lo Spencer si avvicinerà al letto della sua ex moglie e comincerà a parlarle con tenerezza, dicendole che presto scopriranno chi ha fatto del male a lei e all'uomo che, da qualche tempo, ha preso il suo posto al suo fianco. Steffy aggrotterà le ciglia mentre Taylor e Sheila si spaventeranno... ma per motivi ben diversi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 25 giugno 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.