Beautiful, Anticipazioni Puntata del 23 luglio 2023: Li sta imbrogliando Steffy. Finn è vivo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 23 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Steffy cercherà di convincere Li a organizzare una cerimonia in onore di Finn ma la donna le dirà di no per colpa del suo grande segreto: Finn è vivo!

Nella puntata di Beautiful in onda il 23 luglio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Steffy cercherà di convincere Li a organizzare insieme a lei la veglia commemorativa per Finn. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Forrester, dopo aver raccontato alla suocera di aver ricordato tutto e di aver messo Sheila dietro le sbarre, le chiederà di sostenerla nel suo ultimo desiderio. La dottoressa sarà però molto fredda e non accetterà di partecipare alla cerimonia. Steffy ci rimarrà molto male e non capirà il perché del suo comportamento. Sarà però presto tutto molto chiaro. Si scoprirà infatti che Li sta ingannando la Forrester, nascondendole un segreto molto importante. Intanto Hope si troverà di nuovo faccia a faccia con Bill, tornato a trovare il figlio, per assicurarsi che stia bene.

Anticipazioni Beautiful: Steffy rivela a Li che Sheila ha ucciso Finn

Steffy e Taylor accoglieranno Li in casa e la Forrester comincerà a raccontare alla suocera cosa è successo nelle ultime ore. La ragazza le dirà di aver ricordato che a sparare a lei e a Finn è stata Sheila e che, dopo questo terribile ricordo, ha deciso di prendersi la sua vendetta, facendo finire la Carter in prigione. La ragazza le dirà di essere felice di aver fatto arrestare la malefica rossa ma di essere ancora molto turbata per quanto accaduto. Per riuscire a superare almeno in parte questo momento, le confesserà di aver bisogno del suo aiuto. Steffy chiederà a Li di esaudire un suo desiderio, l’ultimo prima di dire definitivamente addio al suo Finnegan.

Beautiful Anticipazioni: Li sta ingannando Steffy. Finn è vivo!

L’ultimo desiderio di Steffy è impossibile da realizzare ed è tutta colpa di Li. La Forrester pregherà sua suocera di lasciare che organizzi una veglia commemorativa per Finn, visto che non ha avuto modo di dargli l’ultimo saluto prima che il suo corpo fosse cremato. La dottoressa non sarà però per nulla entusiasta e rifiuterà questa proposta. Steffy e Taylor si stupiranno per la reazione della loro ospite e non capiranno come mai sia così restia a lasciare che sua nuora saluti un’ultima volta suo marito. Le due saranno ancora più sconvolte quando Li, visibilmente infastidita, lascerà la loro casa. Madre e figlia ignoreranno le vere ragioni dietro questo strano comportamento ma sarà presto chiaro a noi perché la madre di Finnegan sia così strana. Vedremo infatti che l’ex moglie di Jack sta nascondendo un segreto sconvolgente e sta ingannando la povera Steffy. Scopriremo infatti che Finn è ancora vivo ed è ricoverato in un altro ospedale, lontano da occhi indiscreti.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope rincuora Bill. Lei e Liam staranno bene

Li sta nascondendo a Steffy che Finn è ancora vivo ed è per questo che non ha intenzione di organizzare alcuna veglia commemorativa. La donna, dopo aver lasciato la casa della Forrester, tornerà in ospedale e giurerà di tenere il figlio lontano dai pericoli, per sempre. Sarà chiaro che Li ha intenzione di proteggere il suo bambino persino da sua moglie, che lei ritiene responsabile di quello che è successo. Intanto a casa di Hope, Bill si preoccuperà che le decisioni di Liam non stiano creando problemi nel suo matrimonio con la Logan. Lo Spencer chiederà alla nuora se a lei sta bene che suo marito passi così tanto tempo con la sua ex e lei si affretterà a dirgli che non ha alcun motivo di stare in ansia. I due torneranno ovviamente a parlare di Brooke e Ridge e il magnate ribadirà di volere che la sua amata bionda apra gli occhi e lasci per sempre il suo odiato “sarto”.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 17 al 23 luglio 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.