Beautiful, Anticipazioni Puntata del 17 agosto 2023, in Replica: Brooke cacciata di casa da Ridge. Taylor ha vinto?

Nella puntata di Beautiful in onda in replica il 17 agosto 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Brooke sarà "cacciata" da Villa Forrester. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che tra la Logan e Taylor scoppierà un confronto serratissimo. La bionda troverà la sua rivale a casa di Ridge e l'accuserà di usare la partenza di Steffy per tornare alla carica con il Forrester. La Hayes si difenderà e Ridge le darà una mano, invitando sua moglie a lasciarli da soli e a non inveire contro due genitori che stanno parlando della loro bambina in difficoltà. Per Brooke sarà un vero e proprio smacco ma dovrà andarsene.

Anticipazioni Beautiful: Brooke pronta a tutto per riprendersi Ridge

Taylor e Ridge stanno passando del tempo insieme dopo la partenza di Steffy. La Hayes si è presentata a casa del Forrester con del cibo cinese, per stare in sua compagnia e per parlare ancora una volta della loro bambina e dei suoi dolorosi problemi. Ridge è stato felice di accoglierla e di cenare con lei. Il loro incontro verrà interrotto da Brooke, arrivata dopo aver liquidato Deacon, tornato alla carica con lei. Per la Logan non sarà di certo una bella sorpresa; sarà sconvolta e infuriata di vedere la sua rivale di nuovo accanto al marito. Ma stavolta per lei non ci sarà proprio spazio.

Beautiful Anticipazioni: Brooke cacciata di casa

Brooke non sarà per nulla contenta di vedere Taylor con Ridge e si infurierà con la sua rivale. L'accuserà di non lasciare in pace il Forrester e di approfittare della situazione di Steffy per stargli vicino. Taylor le farà notare che anche lei sembra non aver preso sul serio la richiesta del marito di stare da solo per pensare e la informerà di essere solo molto preoccupata per la sua bambina e di essere là in qualità di madre e non di ex compagna. All'improvviso Ridge prenderà la parola e le difese della Hayes. Inviterà Brooke ad andarsene e a lasciare che lui e la dottoressa passino la serata insieme e parlino della loro figlia, che sta vivendo un momento delicato e ha bisogno di tutto il sostegno della sua famiglia. Brooke sarà costretta ad andarsene.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke pronta a riprendersi Ridge

Brooke non mollerà la presa su Ridge e non avrà alcuna intenzione di lasciare spazio alla sua rivale Taylor. Dopo essere stata “cacciata” da casa Forrester, si ritroverà nuovamente a confronto con Deacon - che la spronerà ancora a dimenticare Ridge. La Logan gli rivelerà di non essere più contenta delle sue comparsate e lo inviterà a non ripresentarsi da lei, per evitare di creare ancora più tensione tra lei e il Forrester. Nel congedarlo, gli ricorderà che il suo amore per Ridge non cambierà mai e sarà pronta a bussare nuovamente alla sua porta, per informarlo di una grande decisione che ha preso e che avrebbe dovuto prendere molto tempo prima.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.