Beautiful, Anticipazioni Puntata del 15 settembre 2023: Sheila è nel panico. Finn sta per morire... di nuovo!

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 15 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Sheila rianimerà Finn, finito in arresto cardiaco mentre Taylor e Ridge chiameranno Steffy a Parigi, per sapere come se la stia cavando.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 15 settembre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Sheila tremerà per la paura. Finn è andato in arresto cardiaco e la Carter dovrà fare di tutto per non perdere di nuovo il suo bambino. La rossa lotterà contro il tempo ma soprattutto contro il destino, che le sembra avverso. Intanto Taylor e Ridge continueranno a farsi forza a vicenda. Sheila verrà presto trovata e Steffy potrà tornare a casa senza più aver paura.

Anticipazioni Beautiful: Finn va in arresto cardiaco

Per Sheila le cose si complicano. La Carter deve far fronte a un’emergenza imprevista e deve fare ricorso a tutte le sue doti da infermiera. Finn è andato in arresto cardiaco e se non si sbrigherà, lo perderà di nuovo. La rossa chiederà aiuto a Mike ma il suo amico si rifiuterà di passarle le piastre per rianimare il ragazzo, convinto che la donna debba darsela a gambe e non debba per alcun motivo, svegliare la persona che potrebbe incastrarla definitivamente. Sheila però non avrà alcuna intenzione di lasciar morire suo figlio.

Beautiful Anticipazioni: Sheila salva Finn

Sheila prenderà in mano le piastre per rianimare il suo bambino e farà tutto da sola, con una grande velocità. Per sua grande soddisfazione, il cuore di Finn ricomincerà a battere e il ragazzo inizierà persino a riprendere conoscenza, sebbene lentamente. La Carter tirerà un sospiro di sollievo e sarà molto felice. Suo figlio si sveglierà presto e insieme ricominceranno da capo. La donna però non si farà alcuno scrupolo di aggredire, come una belva, il suo amico Mike, che è rimasto inerte dietro di lei. Guthrie la pagherà molto cara.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge e Taylor chiamano Steffy

Ridge tornerà a casa di Steffy per parlare con Taylor e sincerarsi che la donna stia bene e non si senta troppo sola, dopo la partenza della figlia. La Hayes ringrazierà il marito per averle assegnato una scorta numerosa e il Forrester si accerterà che non abbia bisogno di altro. I due continueranno a pensare alla loro adorata Steffy, fuggita da Los Angeles per ritrovare se stessa. Per sapere come se la stia cavando a Parigi, le faranno una video chiamata e la giovane CEO cercherà di rassicurare i suoi genitori, confidando di essere più serena nella bella capitale francese. La verità sarà però ben altra, visto che la ragazza si lascerà andare ai ricordi dei momenti felici passati con suo marito.

