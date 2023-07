Beautiful, Anticipazioni Puntata del 10 luglio 2023: Steffy inchioda Sheila ma la Carter ribalta la situazione!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 10 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Sheila accuserà Steffy di essere lei la vera assassina di Finn.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 10 luglio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Sheila sarà messa con le spalle al muro. Nell’episodio della Soap vedremo Steffy accusare pesantemente la Carter di essere un’assassina. La donna, dopo aver tentato di farla franca, ha confessato di aver ucciso Finn e ora cercherà di ribaltare la situazione, dando la colpa di tutto a Steffy. Taylor e Ridge saranno sconvolti mentre la Forrester non riuscirà a trattenere la sua rabbia.

Anticipazioni Beautiful: Steffy inchioda Sheila

Steffy ha voluto vendetta e si è presa esattamente quello che desiderava. Con l’inganno ha fatto arrivare Sheila a casa sua e con pochi preamboli, ha cominciato ad attaccare la Carter, accusandola di essere un’assassina. La rossa ha così scoperto che la sua nemica ha ricordato tutto ma ha tentato ugualmente di fingere di non saperne nulla e di essere innocente. Compreso di non poter convincere nessuno, nemmeno la sua amica Taylor, Sheila ha confessato di aver ucciso inavvertitamente Finn.

Beautiful Anticipazioni: Sheila accusa Steffy di essere la sola responsabile della morte di Finn

Sheila ha rivelato di aver sparato a Steffy e di aver, senza volerlo, ucciso Finn. La Carter comincerà a inveire contro la Forrester e l’accuserà di essere lei e soltanto lei la responsabile di tutto. La accuserà di essersi messa in mezzo in faccende che non la riguardavano e di aver causato lei la morte di suo marito. Se non si fosse messa in mezzo, nessuno – a parte lei – si sarebbe fatto male. Taylor e Ridge rabbrividiranno sentendo la rossa dire queste cose e Steffy perderà completamente la pazienza.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric torna da Quinn

Intanto alla Forrester Creations, Quinn sarà felice di riabbracciare suo marito e gli chiederà se lei gli sia mancato. Il Forrester non riuscirà a risponderle con sincerità e comincerà a ripensare a Donna e alle loro notti d’amore. Intanto Brooke continuerà a pensare alla notte di Capodanno e al fatto che qualcosa deve esserle sfuggito. Perché ha perso così tanto il controllo? Alle sue domande ci sarà presto risposta intanto però la Logan e Hope scopriranno una novità spiazzante. A rivelargliela sarà Deacon, che arriverà allo chalet proprio in quel momento.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.