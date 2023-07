Beautiful Anticipazioni: Hope o Steffy, di chi è davvero innamorato Liam? Scopriamolo...

Anticipazioni TV

L'eterno triangolo amoroso tra Hope, Steffy e Liam potrebbe essere arrivato a una soluzione. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo Spencer sarebbe finalmente arrivato a una conclusione su chi ami davvero tra le due donne. Ed ecco la "vincitrice":

Chi sta seguendo le Anticipazioni Americane di Beautiful non può aver fatto a meno di chiedersi se il triangolo amoroso tra Liam, Steffy e Hope sia davvero finito. La nostra sensazione, e crediamo anche quella dei fan della Soap - che non si perdono nessun aggiornamento neanche quelli dagli Stati Uniti - è che lo Spencer sia arrivato a capire chi tra le due donne della sua vita, ama davvero.

Anticipazioni Beautiful: Liam non perdona Hope!

Il viaggio a Roma ha scatenato l’impensabile e Hope e Liam non hanno retto alla tensione. I due hanno deciso di divorziare e la causa, apparentemente, è Thomas Forrester. Eppure c’è qualcos’altro che bolle in pentola e che ci lascia pensare che anche se non ci fosse stato il bacio nella Città Eterna, la coppia Spencer/Logan sarebbe comunque scoppiata. A farci pensare questo è stata la stessa Hope che, come abbiamo visto nelle puntate americane di Beautiful – andate in onda in queste settimane – ha più volte ribadito che il suo ex marito non ha trovato il coraggio di scusarla per il suo primo e forse unico tradimento. A differenza di Liam, la figlia di Brooke non ha effettivamente mai rotto le promesse nuziali con lui e ha sempre invece perdonato i suoi innumerevoli voltafaccia con Steffy. Quando si è trattato di vedersi restituire questi “favori”, Liam si è tirato indietro e la motivazione è una sola: ama la Forrester più di ogni cosa.

Beautiful Anticipazioni: Hope convinta che Liam ami solo Steffy

Hope si è convinta che Liam non l’abbia perdonata perché deciso a voler tornare da Steffy. E il tarlo del dubbio ha cominciato a insinuarsi in lei dalla morte di Finn, fino alla decisione dello Spencer di non perdonare il suo unico tradimento. Insomma la fine del matrimonio tra Liam e Hope sarebbe da ricercare proprio nelle puntate della Soap che attualmente stanno andando in onda in Italia. La figlia di Brooke, negli episodi americani, è più che convinta che il suo ex marito voglia una vita insieme alla Forrester e che sia solo lei la donna che ama e che ha sempre amato. Stavolta crediamo che Hope abbia proprio ragione, visto il comportamento che il figlio di Bill sta avendo in questi ultimi giorni.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam pronto a riprendersi Steffy?

Nelle puntate americane di Beautiful, Liam ha appena visto Finn abbracciare Sheila e si è convinto che il dottore provi dei sentimenti contraddittori per la sua vera madre. Lo Spencer è pronto a prendere il posto di Finnegan e proteggere Steffy e Kelly dalla pazzia della Carter. Nelle prossime puntate lo vedremo rivelare alla sua ex moglie di aver visto suo marito in compagnia della malefica rossa e metterla in guardia da chi dorme accanto a lei. E questo nonostante abbia promesso di non intromettersi nella vita matrimoniale della Forrester e nonostante le raccomandazioni di Wyatt, di non esporsi troppo. Liam sarà sordo a ogni avvertimento e farà quello che secondo lui è necessario fare.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Liam ha fatto la sua scelta

Ma siamo sicuri che sia la scelta giusta? Liam dovrebbe indagare più a fondo prima di correre ad avvertire Steffy e magari parlare prima con Finn? Probabilmente sì o comunque non dovrebbe avere questo impeto di protezione nei confronti di una donna che non è più sua moglie da diverso tempo. Questo ci fa pensare che in realtà Hope abbia ragione e che Liam sia davvero ancora innamorato di Steffy e che sia lei il solo suo vero amore. Il ragazzo, inconsciamente, sta quindi per sabotare il matrimonio della rampolla di Ridge, per riprendersi il suo posto accanto a lei. A conferma di questa opinione ci sarebbe il poco struggimento che Liam sta provando per la fine del suo matrimonio con la Logan. Capiamo la preoccupazione per Kelly e Steffy ma dimenticarsi così velocemente di Hope ci sembra piuttosto inconsueto per un uomo che dice di amarla e di non poterla perdonare, solo perché c’è di mezzo Thomas. Voi non credete?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.