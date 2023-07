Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Liam scoprirà qualcosa di inquietante su Finn e deciderà che è arrivato il momento di prendere il suo posto, per proteggere Steffy. Ma cosa sarà successo nelle puntate statunitensi della Soap da noi in onda su Canale5? Scopriamolo insieme

Nuvoloni all’orizzonte a casa Forrester-Finnegan. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la coppia formata da Steffy e Finn sta per subire uno scossone inaspettato e sarà tutta colpa di Liam e Sheila. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, in onda ora negli Stati Uniti e cosa dovremo aspettarci nei prossimi giorni.

Anticipazioni Americane Beautiful: Liam pronto a tutto per Steffy

Liam ha ormai dichiarato di avere ancora un debole per Steffy ma ha anche promesso di non permettere ai suoi sentimenti di rovinare il matrimonio della Forrester, dopo il suo divorzio da Hope. Lo Spencer si sta trovando però a dover riassumere una posizione, che sarebbe toccata a Finn. Il ragazzo deciderà di tornare al fianco della Forrester, dopo aver assistito a uno strano riavvicinamento tra il bel dottore e Sheila, la sua madre biologica. Ma cosa sta succedendo?

Vi abbiamo già rivelato che, nelle puntate americane, Finn ha ceduto a Sheila e durante la visita in carcere, il ragazzo si è fatto abbracciare e ha abbracciato Sheila di rimando. Finn ha sentito un trasporto per la sua madre biologica, che mai avrebbe pensato e non ha potuto e non potrà fare finta di nulla, soprattutto quando scoprirà che la donna è stata scagionata e può tornare in libertà.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila in libertà, Finn è felice!

Sì avete capito proprio bene. Nelle scorse puntate di Beautiful, Sheila è stata scagionata per assenza di prove o meglio per prove estorte con metodi illegali e non valide per un giusto processo. La Carter l’ha di nuovo fatta franca e una volta fuori dalle sbarre, è corsa ad abbracciare il suo bambino. I due si sono trovati nei corridoi del tribunale e il medico, convinto che nessuno lo vedesse, si è lasciato abbracciare di nuovo dalla sua mamma. Peccato che proprio in quel momento stesse passando Liam, presente in questa giornata in qualità di amico di Steffy e padre di Kelly. Lo Spencer ha deciso di fotografare Finn, pronto a correre dalla Forrester per raccontarle tutto. E purtroppo lo farà!

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam pronto a prendere il posto di Finn

Finn non ha detto nulla a Steffy riguardo al suo incontro con Sheila né in carcere né in tribunale e ha anzi promesso di non rivedere mai più la madre e di non permetterle di avvicinarsi alla sua famiglia. Il dottore è stato spinto a fare questo dalla moglie, in ansia per la Carter libera e pericolosa, ma non è sembrato per nulla convinto delle sue parole. E purtroppo la cosa gli si ritorcerà contro, quando Liam, furioso, correrà da Steffy, le mostrerà la foto che ha scattato e le dirà che suo marito, come Hope, l’ha tradita. Non facciamo fatica a pensare quale sarà la reazione della Forrester e pensiamo che forse Liam abbia colto la palla al balzo non tanto per proteggere Steffy quanto per tornare nel suo cuore.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.