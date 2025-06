Beautiful Anticipazioni: Eric morirà davvero? Ecco tutto quello che succederà nei prossimi episodi in arrivo su Canale5

Anticipazioni TV

Eric morirà davvero? Nei prossimi episodi di Beautiful dovremo salutare per sempre il nostro amato Forrester? Vi sveliamo tutto quello che accadrà nelle puntate della Soap in arrivo a giugno 2025 su Canale5. Una sola raccomandazione: attenzione SPOILER!

Eric morirà davvero? È la domanda che tormenta i fan italiani di Beautiful ormai da diverso tempo, ovvero da quando il Forrester senior ha scoperto di essere malato e di non avere purtroppo più molto da vivere. I dottori – per primo il dottor Colby, il medico che da anni ha in cura il padre di Ridge – hanno confermato che non c’è nulla da fare e che la malattia neurodegenerativa che ha colpito il patriarca non ha purtroppo una cura conosciuta. Il compagno di Donna non si è perso d’animo e ha cercato di vivere appieno gli ultimi momenti della sua vita. Ma tornando al nostro quesito, dovremmo davvero salutare il nostro amato Eric, colui che ha creato la Forrester Creations e che ha dato inizio al sogno che ha permesso a Ridge e Brooke di incontrarsi, amarsi e rincorrersi? Noi sappiamo la risposta e vogliamo condividerla con voi e vi anticipiamo che quello che leggerete nelle righe seguenti sarà tutta la verità sul futuro della famiglia e su cosa succederà negli episodi della Soap, in arrivo a giugno su Canale5. L’allerta è quindi un’attenzione SPOILER, che arrivano proprio ora.

Beautiful: Per Eric arrivano i giorni più neri

Nelle puntate di Beautiful in onda in questi giorni su Canale5, Eric ha rifiutato di ricoverarsi nonostante il dottor Colby gli abbia rivelato che la sua salute è peggiorata e che il suo tempo si è drasticamente ridotto. Il Forrester non ha però intenzione di gettare la spugna e desidera vivere i suoi ultimi giorni facendo quello che gli piace e lo rende felice. Il patriarca vuole continuare a lavorare ma vuole anche organizzare una festa d’addio per salutare, segretamente, tutta la sua famiglia durante una serata piena di bellezza e priva di lacrime.

Eric è determinato a non lasciare che il brutto della sua malattia lo annienti peccato che alla fine di questa settimana (dal 9 al 15 giugno 2025) le cose precipitino all’improvviso. Eric avrà un attacco di panico, seguito da un malore improvviso, che lo farà svenire sul pavimento della sua casa.

Beautiful Anticipazioni prossimi episodi: Eric organizza la sua festa d’addio ma poi…

Donna assisterà spaventata più che mai al malore di Eric ma il Forrester riuscirà a riprendersi, sebbene da quel momento il terrore di morire e si faccia sempre più insistente. Il patriarca tirerà fuori tutto il suo coraggio e con lui pure la sua compagna. I due organizzeranno il party a Villa Forrester e tutti in famiglia, sebbene reticenti e spaventati di farsi scappare qualcosa di troppo svelando di essere al corrente di tutto, si presenteranno elegantissimi e vestiti di bianco. La serata avrà però un risvolto drammatico, che cambierà tutto. Eric avrà un altro malore e dopo aver brindato alla vita, cadrà a terra privo si sensi. Questa volta il patriarca non riuscirà a rialzarsi e sarà necessario chiamare i soccorsi e portarlo in ospedale. I dottori saranno costretti a confermare la diagnosi: Eric sta morendo e non c’è più nulla da fare.

Ridge riporta Thorne a casa, ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful

Le condizioni critiche di Eric costringeranno Ridge a fare quelle chiamate che sta rimandando da diversi giorni. Il Forrester chiederà ai suoi fratelli di tornare a casa e purtroppo tutti scopriranno che il loro adorato padre sta morendo. L’unico a rientrare a Los Angeles sarà Thorne, che sarà furioso contro suo fratello che non lo ha informato troppo tardi, impedendogli di stare accanto al suo papà come lui invece ha fatto. In città ci sarà anche Bridget, tornata a sorpresa in città senza sapere nulla. Ma a turbare Ridge ci sarà anche un’altra brutta notizia: le ultime volontà di suo padre parlano chiaro. Eric non vuole essere rianimato e vuole morire senza che nessuno combatta per lui.

Beautiful, Anticipazioni: Finn rivela di avere una cura per Eric

Eric sarà attaccato alle macchine e comincerà per lui quel periodo che il Forrester ha sempre voluto evitare. Tutta la famiglia di stringerà intorno a lui e si preparerà a dirgli addio. Finn avrà buone notizie per tutti. Il dottore rivelerà di aver trovato una cura sperimentale che potrebbe salvare la vita del patriarca ma sottolineerà subito che si tratta di un azzardo e che non è detto che funzioni. Steffy e Donna sproneranno il dottore a provare anche se questo vorrà dire non rispettare l’ultima volontà di Eric. Ridge si assumerà ogni responsabilità e darà al suo giovane e brillante genero, l’ok a procedere. Bridget si proporrà come aiutante e indosserà il camice per correre in soccorso del suo papà.

Ridge rianima Eric mentre lui vede il fantasma di Stephanie, ecco cosa succederà

Ridge si assumerà ogni responsabilità dell’operazione a cui sarà sottoposto Eric e rivelerà di aver inizialmente pensato di rispettare l'ultima volontà di suo padre ma di aver cambiato idea dopo aver capito che, diversamente da quanto Eric stesso pensasse, una possibilità che tutto torni alla normalità c'è. E in Durante e dopo l’operazione il patriarca rischierà più volte di morire e riceverà persino la visita del fantasma di Stephanie – sì Susan Flannery farà una piccola comparsa – che lo inviterà a raggiungerla nell’aldilà. Ma la bravura di Finn e Bridget avrà la meglio e il Forrester senior supererà questo terribile momento.

Eric non morirà e riprenderà la sua vita con Donna, ecco il gran finale che vedremo nelle puntate di Beautiful

Finn e Bridget salveranno Eric e gli restituiranno la vita che lui desiderava ancora vivere. Il Forrester non se la prenderà con Ridge per aver permesso che lo rianimassero e gli sarà invece grato per avergli dato una possibilità. Dopo tutto, quando aveva scelto di andarsene, non era al corrente dell’esistenza di una cura sperimentale che avrebbe potuto salvarlo, come invece è successo. Eric tornerà a vivere e vi riveliamo che tornerà a essere scattante e felice accanto a Donna. E anzi nelle puntate attualmente in onda sulla CBS, ovvero quelle americane, sta aiutando Brooke a riconquistare Ridge, che si è riunito a Taylor e sembra deciso a non far soffrire più la madre dei suoi figli, come invece ha fatto in passato.

Leggi anche Beautiful Anticipazioni Americane: Eric scatenato più che mai, per lui Brooke deve averla vinta!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.