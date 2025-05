Beautiful Anticipazioni Americane: Eric scatenato più che mai, per lui Brooke deve averla vinta!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Eric è tornato in grande forma. Il patriarca della Forrester non si è limitato a dare preziosi consigli al figlio ma ha orchestrato un piano per convincere Ridge a tornare con Brooke. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo e cosa succederà negli episodi della Soap, presto anche su Canale5.

Eric Forrester è scatenato più che mai e Taylor potrebbe presto pagarne le conseguenze. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che il patriarca della Forrester ha deciso di prendere apertamente le difese di Brooke e di aiutarla a riconquistare il cuore di Ridge. Il designer ha organizzato un piano segreto che ha realizzato durante la sfilata della nuova collezione della maison di moda e intende andare sino in fondo, fino a quando suo figlio non capirà di aver fatto tanti anzi troppi errori e tornerà a stare con la donna del suo destino. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa sta succedendo e cosa succederà negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Eric vuole che Ridge torni da Brooke

Eric vuole Brooke accanto a Ridge. Il Forrester è convinto che la Logan sia la donna giusta per suo figlio e sia la persona con cui il suo erede deve avere un futuro. Nonostante voglia molto bene a Taylor e la stimi come persona, come madre e come professionista, la sua preferenza va alla bionda. Eric è legato a Brooke a doppia mandata, visto che lei non è solo sua cognata – ovvero la sorella di Donna – ma anche la sua ex moglie, madre di due dei suoi figli. Insomma il rapporto tra loro è qualcosa di molto speciale così come lo è, secondo tutti, quello che la madre di Hope ha con Ridge.

Ridge ha però deciso di voltare pagina e di non perdonare la sua ex compagna, colpevole – secondo lui – di aver tradito la famiglia, non lasciare l’azienda durante il colpo di stato di Carter e Hope. Il Forrester ha trovato consolazione in Taylor, con cui ha riscoperto la passione ma anche la serenità. Attualmente la Hayes costituisce un porto sicuro per il designer e CEO della maison di moda più famosa di Los Angeles. Eric non è contento di questa decisione e ha già sgridato il figlio per aver preso delle strade sbagliate, allontanandosi da quello che è il suo vero futuro. Per questo ha deciso di entrare in azione e non si fermerà.

Beautiful: Eric ha aiutato Brooke a stupire Ridge

Brooke si vendicata di Taylor. La bionda si è presentata in passerella – durante la sfilata di presentazione della nuova collezione della maison – vestita con l’abito da sposa che ha indossato durante le nozze con Ridge a Portofino. La bionda ha lasciato tutti stupiti e nessuno ha potuto non notare la grande alchimia che si è creata tra lei e Ridge, richiamato sul palco dalla sua ex per ricevere i doverosi applausi. Brooke ha fatto un colpaccio ma l’idea non è stata sua. A consigliarle questo colpo di scena è stato Eric che ha ritrovato il bel vestito nuziale, ancora molto di moda, e lo ha fatto indossare alla sua bella ex moglie, convinto di lasciare senza parole suo figlio, come è successo. Anche Taylor e Steffy sono rimaste sbigottite e alla Hayes è stato subito chiaro che stavolta la guerra sarà più serrata del previsto e dovrà battere più di un rivale.

Taylor non ha scampo? Eric la “distruggerà”? Ecco cosa succederà nelle puntate americane di Beautiful

Taylor si è resa conto che tutti alla Forrester sono contro di lei. La Hayes ha sempre saputo che le Logan avrebbero fatto cartello contro di lei ma non si sarebbe certo immaginata che Eric avrebbe deciso di mettersi in mezzo e di aiutare, in questo modo, la sua bionda rivale. La dottoressa si troverà a fronteggiare diversi rivali ma per il momento Ridge continuerà a difendere il loro rapporto. Ma quanto durerà questa situazione? Davvero il Forrester vorrà rimanere fedele alla madre di Steffy e Thomas o il destino busserà di nuovo alla sua porta, chiedendogli di raggiungere la sua innamorata? Lo scopriremo presto e ammettiamo che questo colpo di scena messo in atto da Eric non ce lo aspettavamo proprio.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.