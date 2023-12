Beautiful Anticipazioni Americane: Finn ha una cura per Eric ma Ridge vuole staccare la spina!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane della Soap Beautiful, da noi su Canale5, ci rivelano che Finn ha dato ai Forrester una chance per curare Eric. Si tratta di una cura sperimentale e non sicura ma che potrebbe salvare il designer. Ridge ha però detto NO, non vuole che suo padre soffra ancora e dovranno lasciarlo andare. Cosa succederà ora?

Tra i Forrester c’è grande fermento. Finn ha trovato una cura per Eric ma Ridge non ne vuole sapere e pensa di staccare la spina a suo padre. Le Anticipazioni Americane di Beautiful toccano il punto di tragedia più alto, quello in cui il Forrester junior deve prendere la decisione più difficile della sua vita, sapendo di non essere supportato da nessuno della sua famiglia. Ma veramente lascerà andare suo padre senza neanche provare con la chance che suo genero gli ha concesso? Vediamo cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda negli Stati Uniti.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn ha una cura per Eric

Finn ha rivelato a Steffy di avere trovato una cura per Eric. Il ragazzo è stato molto chiaro: si tratta di una cura sperimentale e non garantisce nessun risultato. Il Forrester dovrebbe essere sottoposto a un lavaggio completo del sangue, una tecnica molto rischiosa ma che se dovesse funzionare, potrebbe davvero salvargli la vita. È per questo che il giovane medico non è stato tanto presente nella vita della moglie e del suo adorato nonno e si è chiuso nel suo laboratorio. La scoperta di questa inaspettata chance ha rallegrato i cuori di Steffy e di Donna ma non di Ridge, che ha spiazzato tutti con una risposta gelida.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge non vuole far soffrire suo padre

Ridge non si fida di questa nuova cura e visto che suo genero non è convinto al 100% che questo funzioni, lui non gli lascerà provare nessuna terapia. Il Forrester ha la piena procura medica di suo padre; è stato Eric a dargliela poco prima di svenire nuovamente a terra ed essere ricoverato in ospedale. Sarà quindi lui a prendere le decisioni ora che il Forrester senior non è in grado di farlo. Ridge ha deciso di non far soffrire il suo amato genitore ancora di più di quanto non abbia fatto fino a ora e di non sottoporlo a nulla che lo renda – per molto tempo – un vegetale o che comunque lo porti a essere costantemente assisitito.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge contro Donna e Steffy

Ridge è certo che quello che voglia suo padre è andarsene dignitosamente, senza cure che lo renderebbero ancora di più l’ombra di se stesso. Non sono però dello stesso parere Donna e Steffy, che vedono nella cura di Finn, un modo per salvare Eric e vederlo tornare quello di un tempo. Non sarà certo un risultato immediato ma se c’è la speranza, perché non coglierla? Le due donne, come ci rivelano le Anticipazioni Americane di Beautiful, si trovano unite contro Ridge ma non possono purtroppo prendere alcuna decisione legale in merito. Nessuna di loro ha la procura per farlo e sono quindi costrette ad accettare, non senza rimpianto e senza rimproverare Ridge di non riuscire a capire del tutto, i desideri di Eric. Andrà davvero così? Staccheranno la spina a Eric Forrester?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.