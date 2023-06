Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Un nuovo amore per Taylor? Potrebbe succedere con...

Anticipazioni TV

E se Taylor trovasse l'amore in un altro uomo che non fosse Ridge ma che già conosciamo? Scopriamo insieme cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate di Beautiful, presto in onda su Canale5.

Taylor innamorata di un altro uomo che non sia Ridge? Potrebbe succedere! Per il momento le Anticipazioni di Beautiful non ci danno grandi notizie in merito ma le ultime puntate andate in onda negli Stati Uniti, ci hanno fatto drizzare le antenne e sospettare che la Hayes possa avvicinarsi a una nostra vecchia conoscenza. Vi sveliamo chi potrebbe essere il fortunato e perché pensiamo questo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke e Taylor di nuovo in guerra

Vi abbiamo già anticipato che l’amicizia tra Taylor e Brooke sembra già al capolinea. Tutta colpa del triangolo Thomas/Hope/Liam e dell’intervento di Steffy, sinceramente preoccupata che suo fratello sia nuovamente accusato di rovinare la vita alla Logan quando, questa volta, è la piccola di Brooke a causare danni. Le due mamme, si troveranno in grande disaccordo tra loro e il loro rapporto subirà un grande contraccolpo. Brooke infatti non accetterà che la sua amica non voglia parlare con la figlia, per dirle di scusarsi con la sua e la dottoressa non accetterà che Brooke difenda sempre e solo la sua famiglia, senza neanche vedere i torti che lei e la sua progenie infliggono alle persone che le amano. Insomma le cose si metteranno molto male, tanto che Taylor sfiorerà il bacio con Ridge, completamente noncurante delle conseguenze.

Beautiful Anticipazioni Americane: I Forrester in partenza per l’Italia

La guerra Brooke/Taylor e quella Hope/Steffy riprenderà come in passato ma stavolta la bella Steffy sembrerà aver azzeccato le sue previsioni e le sue paure. La ragazza ha intuito bene che la sorellastra sia ossessionata da suo fratello e che non lo vuole solo ammettere. Le cose potrebbero cambiare o anche degenerare, durante il viaggio in Italia. Le Hope for the future sta per essere lanciata all’estero e Hope e Thomas dovranno passare molto tempo insieme. Sappiamo che a Roma ci saranno pure Liam, Ridge, Brooke e Carter e che tra la bionda e lo stilista qualcosa scoccherà… con tanto di proposta di matrimonio. Ma per Taylor? Cosa prevede il futuro?

Beautiful Trame e Anticipazioni: Taylor e Deacon si mettono insieme?

A Los Angeles, a badare ai bambini, ci saranno Taylor e Deacon. I due potrebbero avvicinarsi proprio in questo periodo. La Hayes ha cercato, nelle puntate che sono andate in onda negli scorsi giorni in America, a convincere lo Sharpe a farsi avanti con la Logan. La dottoressa ha elogiato le qualità del padre di Hope, dicendogli che è un uomo bello, affascinante e ambizioso, insomma qualcuno che non passa inosservato. E se queste parole alla fine valessero per lei?

Brooke e Ridge potrebbero tornare dall’Italia come coppia e Taylor mettere un punto definitivo alla sua storia con il Forrester, di cui – per la verità – sembra essere già disintossicata. La dottoressa potrebbe avvicinarsi allo Sharpe, di cui ha un’ottima opinione e che trova lei stessa affascinante. Se Brooke non tornerà al suo fianco, potrebbe quindi esserci spazio per lei e per una storia d’amore nuova e inaspettata per le trame di Beautiful.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.