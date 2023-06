Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Tra Taylor e Ridge scappa il bacio? Si mette male con Brooke

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Ridge e Taylor ci sarà un riavvicinamento. Questo complicherà moltissimo il rapporto tra la Hayes e Brooke, già nervose per via di Thomas, Hope e pure per Steffy. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Amicizia al capolinea tra Taylor e Brooke? Sembra davvero così. Le due donne, nonostante la promessa di non lasciarsi riconquistare da Ridge, non riusciranno a stare lontane dal Forrester. E se la prima a cedere al fascino dell'ex marito è stata Brooke, ora toccherà a Taylor accettare un appuntamento galante con lo stilista e finire – quasi – per baciarlo. Scopriamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni Americane di Beautiful.





Anticipazioni Americane Beautiful: Tra Taylor e Brooke ci sono scintille

L'amicizia tra Brooke e Taylor è barcollante. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che tra le due c'è maretta. Tutta colpa del disastro combinato da Brooke, che invece che parlare chiaro con la sua amica, dicendole di non fidarsi per nulla di Thomas, ha preferito non toccare l'argomento e fingere che la vicinanza tra il Forrester e Hope, non le dia fastidio. Taylor ha però capito che la Logan non riuscirà proprio a farsi piacere suo figlio ed è molto delusa che la bionda non le abbia detto tutto chiaramente. Questo atteggiamento ambiguo, finirà per creare un grossa frattura tra le due.

Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor, delusa da Brooke, torna da Ridge?

Taylor sarà delusa dall'atteggiamento di Brooke. Avrebbe voluto che la sua amica le parlasse chiaramente e le raccontasse della sua conversazione con Hope, su Thomas. Ferita da questa situazione, finirà per accettare un appuntamento da parte di Ridge. La Hayes si presenterà dall'ex marito e i due saranno molto complici. Si avvicineranno l'uno all'altra, sfiorando il bacio. Taylor riuscirà a fermarsi in tempo ma scoprirà che tra il Forrester e Brooke c'è davvero stato un incontro passionale – i due si sono dati un bacio a Villa Forrester e sono stati scoperti da Hope.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor e Brooke litigano per colpa di Steffy e Hope

Taylor sarà infastidita dalla scoperta del bacio tra Brooke e Ridge ma sarà soprattutto delusa dall'atteggiamento dell'amica nei confronti dei suoi figli. Steffy infatti le racconterà di aver avuto una discussione con Hope e di essere certa che il problema di Liam non sia più Thomas ma la stessa Logan. Anche Brooke scoprirà che sua figlia ha avuto un faccia a faccia con sua figlia e cercherà di capire da Taylor cosa ne pensi. La Hayes le dirà di essere solidale con i suoi figli e di non credere che la sua bambina abbia voluto mettersi in mezzo al matrimonio di Hope e Liam ma che abbia solo difeso suo fratello. La bionda però non sarà d'accordo e cercherà di comprendere se quanto accaduto possa influire o abbia già influito sulla loro amicizia. Sarà così... forse sì!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.