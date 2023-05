Beautiful Anticipazioni: proposta di matrimonio per Ridge e Brooke a Roma, sull'Aventino? Ecco il VIDEO!

Anticipazioni TV

Grandi novità in arrivo per i protagonisti di Beautiful, in Italia - a Roma - per girare le nuove puntate della Soap. Alcune immagini ci rivelano che tra Ridge e Brooke potrebbe esserci un ritorno di fiamma e forse persino una proposta di matrimonio.

Le trame dei nuovi episodi “italiani” di Beautiful si preannunciano scoppiettanti e molto romantiche. Il cast della Soap americana, che ha messo radici nella – purtroppo piovosa, in questo periodo – eterna Roma, è impegnatissimo a girare le nuove puntate che andranno in onda, sulla CBS negli Stati Uniti, il prossimo giugno 2023. E se è saltato all'occhio l'assenza del bel Finn, forse lontano da Steffy per via di un piccolo intoppo nel loro matrimonio, è stato postato sui social e ha fatto il giro del mondo, il video del bacio di Ridge e Brooke, sull'Aventino. Questo momento intimo tra i due potrebbe però nascondere un'altra novità: una proposta di matrimonio.

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge e Brooke si baciano sui tetti di Roma

Beautiful è arrivato in Italia anzi è tornato nel nostro Paese e stavolta ha scelto Roma, come location delle sue nuove puntate, in onda dal prossimo giugno negli Stati Uniti. Sono molte le domande che ci facciamo circa le trame di questi episodi italiani e siamo sicuri che la Forrester Creations organizzerà una stilosa sfilata, con gli scenari tra i più belli e storici che si potessero immaginare. Alle collezioni della casa di moda faranno da sfondo le bellezze della Città Eterna, Colosseo compreso. Ma non ci possiamo soffermare solo sulle meraviglie della nostra Capitale. Da veri fan di The Bold and the Beautiful non possiamo non parlare del bacio – immortalato in un video che ha fatto il giro del web – tra Brooke e Ridge, al Giardino degli Aranci, sull'Aventino. La coppia più famosa delle soap, sembra destinata a tornare insieme.

So Brooke & Ridge Get Back Together In Italy 🇮🇹 #BoldandBeautiful pic.twitter.com/YxZHq4NoG6 — Team Forresters 💕 (@TeamForresters) May 15, 2023

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge chiede a Brooke di sposarlo... di nuovo?

Al video del bacio, che ha fatto sussultare i fan della coppia Brooke-Ridge, se n'è aggiunto un altro, che potrebbe essere emblematico. Dopo il momento passionale, nel filmato diffuso sul web, Ridge si allontana dalla sua amata, in modo molto strano, come se volesse prendersi lo spazio necessario per inginocchiarsi e tirare fuori dalle tasche un anello prezioso, per chiedere la mano di sua moglie... ehm ex moglie. Insomma sembra proprio che al Giardino degli Aranci, a Roma, Ridge Forrester chiederà alla sua Logan di tornare a essere la sua compagna di vita. E Taylor? Dove sarà finito il girl power e il friends forever?

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor e Brooke di nuovo nemiche?

Vi avevamo già parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Brooke e Ridge e avevamo già notato che la Logan, diversamente da Taylor, non aveva mai smesso di subire il fascino del Forrester. Ma sino a ora Brooke ha rispettato il patto di amicizia con la Hayes. Galeotta sembra essere Roma, che scioglie legami di fratellanza, figuriamoci di amicizia. E come Romolo e Remo con il solco sacro invalicabile, anche Brooke e Taylor potrebbero rimettere un muro tra loro. O forse no? Ebbene secondo gli spoiler, la dottoressa si dimostrerà davvero disintossicata da Ridge Forrester e anzi sarà persino contenta che la sua amica abbia ritrovato l'amore della sua vita. Quanto a lei, potrebbe aprirsi una nuova storyline, non necessariamente sentimentale, che la vedrebbe dichiarare guerra a Brooke, con un'azienda competitor della Forrester Creations.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.