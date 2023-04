Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Tra Steffy e Liam sarà di nuovo passione? Nuovo triangolo amoroso all'orizzonte

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane o meglio gli spoiler di Beautiful ci fanno sospettare che tra Steffy, Liam e Finn possa nascere un nuovo triangolo amoroso. Ma scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe succedere nelle trame della Soap.

Triangolo amoroso di ritorno nelle trame di Beautiful? Molto probabile. Stavolta però non si tratterà dell'eterna lotta tra Brooke e Taylor, che parranno sotterrare l'ascia di guerra dopo trent'anni di lotte feroci e senza esclusioni di colpi e tradimenti, ma di Steffy, Liam e Finn. I tre potrebbero essere al centro di un nuovo voluttuoso intreccio, causato nientemeno che da Hope, l'angelica Logan, sempre pronta a combattere per la sua famiglia ma vicinissima a cedere al “vizietto di famiglia”. Le cose insomma potrebbero diventare bollenti.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope attratta da Thomas

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato – e ve lo abbiamo raccontato in alcuni nostri precedenti articoli - che Hope comincerà a rendersi conto di essere attratta da Thomas e che Liam, convinto che il Forrester sia pericoloso, passerà al contrattacco per mettere in salvo il suo matrimonio. Vi abbiamo anche raccontato che la Logan chiederà aiuto a Steffy per convincere suo marito ad accettare la sua decisione di lavorare con il Forrester. E proprio questa richiesta potrebbe essere il nodo di una vicenda... triangolare.

Beautiful Anticipazioni: Steffy di nuovo tra le braccia di Liam?

A rivelare che qualcosa potrebbe succedere nelle trame di Beautiful non sono state le Anticipazioni Americane della Soap, bensì l'attrice Jacqueline MacInnes Wood. Vi abbiamo già annunciato che la bella interprete di Steffy Forrester è incinta del suo quarto figlio. In occasione di una delle interviste rilasciate qualche giorno fa, in occasione sia del suo compleanno che della celebrazione della puntata 9000 di Beautiful sulla CBS, ha raccontato che il futuro della sua Steffy è ancora legato a quello di Liam. L'artista ha parlato in modo intrigante delle prossime trame amorose della Forrester, facendo pensare a tutti – noi compresi – che sia in arrivo un nuovo triangolo amoroso, che potrebbe vederla contesa da Finn, suo marito, e da Liam, il suo ex marito e padre della sua Kelly.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy, Liam e Finn protagonisti di un nuovo triangolo amoroso?

Tutto può succedere nelle trame di Beautiful anche che Hope lasci Liam per Thomas – visto che ne è ormai palesemente attratta – o che venga lasciata dallo Spencer. E se così fosse, il ragazzo potrebbe tornare dall'altro suo amore, Steffy, a cui è ancora molto legato e con cui passa molto tempo per via di Kelly. I due ex infatti, lo vediamo sia nelle puntate italiane che in quelle americane, sono due genitori molto attenti e presenti ma l'affinità che li lega per via di Kelly potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Insomma tra i due potrebbe sbocciare di nuovo l'amore oppure semplicemente un flirt. Ma Finn? Finnegan potrebbe giocare un ruolo da attaccante o da giocatore in panchina, ovvero potrebbe lottare con le unghie e con i denti per scacciare Liam dal “suo territorio” oppure rimanere completamente all'oscuro. Potrebbe anche succedere che ad avere un ritorno di fiamma sia solo il figlio di Bill e che faccia di tutto per tornare a casa, accanto alla donna che lo ha reso per primo padre. E chissà se la gravidanza della Wood non possa entrare nell'intreccio e colorare le prossime puntate della Soap. E se così fosse, chi sarà il padre della creatura in arrivo? Finn o Liam?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.