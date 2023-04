Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Hope chiede aiuto a Steffy. Solo lei può salvare il suo matrimonio!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope dovrà chiedere aiuto a Steffy per risolvere i suoi problemi con Liam. La Logan, consapevole che suo marito mai accetterà la sua collaborazione con Thomas, dovrà avvalersi di tutti i supporti possibili e la Forrester è uno di quelli. Intanto proprio Liam affronterà il suo rivale, per mettere in chiaro le cose. Lo scontro tra i due sarà, inaspettatamente, calmo e pacato.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope in difficoltà con Liam

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato – e lo abbiamo fatto anche noi in alcuni nostri articoli – che la situazione tra Liam e Hope si farà incandescente. Nelle puntate della Soap andate già in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo in Italia, su Canale5, i coniugi Spencer hanno avuto una brutta discussione a causa di Thomas e del suo ritorno alla Forrester Creations. Molto presto anche noi vedremo Liam affrontare di petto sua moglie e chiederle di allontanare per sempre il Forrester e di rinunciare alla sua collaborazione con il figlio di Ridge. Hope però non vorrà in alcun modo rinunciare alla sua collezione e dovrà rimettere al suo posto suo marito. Per farlo, ma soprattutto per calmarlo, la piccola Logan dovrà chiedere aiuto a Steffy, l'unica persona in grado di poter convincere Liam a sotterrare l'ascia di guerra.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope chiede aiuto a Steffy

Hope non vorrà rinunciare alla sua collezione e sarà perfettamente conscia che la Hope for the Future avrà sempre bisogno di Thomas. Solo lo stilista è infatti in grado di rendere la linea un successo. La Logan dovrà però vincere le resistenze di suo marito Liam, che non sembrerà accettare la sua collaborazione con il Forrester, spaventato che lui possa rovinare di nuovo il loro matrimonio. Hope dovrà escogitare un modo per calmare il suo consorte e Steffy potrà aiutarla. La ragazza chiederà alla sua sorellastra di parlare di nuovo con il suo ex e di persuaderlo a lasciar perdere la sua faida personale con Thomas ma soprattutto di convincerlo che suo fratello sia davvero cambiato. La bella figlia di Ridge le prometterà di fare di tutto per aiutarla e le assicurerà di essere davvero convinta che il suo fratellone non voglia metterla di nuovo in pericolo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam affronta Thomas, “Mi fido di Hope ma non mi fiderò mai di te!”

Mentre Hope cercherà l'aiuto di Steffy e sarà convinta che la sua sorellastra riuscirà a calmare suo marito, Liam passerà al contrattacco e andrà direttamente alla fonte del suo problema. Lo Spencer si presenterà alla Forrester Creations per parlare con Thomas e mettere in chiaro la sua posizione. Gli dirà chiaramente di non appoggiare il suo ritorno in azienda e di volerlo fuori dai piedi. Il Forrester gli confesserà di non essere più quello di una volta e di essere, forse per la prima volta, realmente sincero. Non si metterà contro di lui e non vorrà rovinare il suo matrimonio né ora né mai. Liam gli rivelerà di non credere a una sola parola di quello che dice ma di fidarsi di Hope e della sua fedeltà. Peccato che il figlio di Bill ignori i pensieri di sua moglie, sempre più attratta da Thomas.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.