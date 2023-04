Beautiful Anticipazioni: Steffy è incinta! L'attrice Jacqueline MacInnes Wood aspetta il suo quarto figlio.. e nella Soap?

Anticipazioni TV

Steffy aspetta un bambino... ma nella vita reale. L'attrice Jacqueline MacInnes Wood, protagonista della Soap di Canale5, Beautiful, ha annunciato di essere incinta del suo quarto figlio. Succederà lo stesso al suo personaggio? Steffy Forrester sarà di nuovo mamma dopo Kelly e Hayes?

Steffy Forrester è di nuovo incinta... ma nella vita reale. L'attrice Jacqueline MacInnes Wood ha da poco annunciato di aspettare il suo quarto figlio e di essere al settimo cielo. L'artista che presta il volto alla figlia di Ridge dal 2008, è già madre di tre splendidi maschietti e tra qualche mese darà alla luce il suo ultimogenito. E nella Soap cosa succederà? Sfrutteranno questa bella notizia per rendere Steffy di nuovo mamma?

Beautiful Anticipazioni: Jacqueline MacInnes Wood alias Steffy Forrester è incinta

Gran belle notizie arrivano dal set di Beautiful. L'attrice Jacqueline MacInnes Wood che interpreta dal 2008 la bella e indomita Steffy Forrester, ha annunciato di aspettare il suo quarto figlio. La Wood ha dato questa bella news il 17 aprile scorso, il giorno del suo compleanno, durante un'intervista al tv show americano, Talk, a cui era stata invitata per parlare e festeggiare della puntata numero 9000 di Beautiful, andata in onda sulla CBS. Un bel traguardo per la Soap Opera più famosa di sempre, non ce ne vogliano le altre (e Dynasty è finito), ma anche per la bella Jacqueline, già madre di tre bellissimi maschietti.

Beautiful: Jacqueline MacInnes Wood incinta. Sarà un altro maschietto?

L'attrice è alla sua quarta gravidanza e si è ritrovata ad annunciarla nello stesso tv show durante il quale aveva annunciato, nel 2021, l'arrivo del suo terzo figlio, Brando. Il piccolo in arrivo si troverà quindi tre fratellini; in ordine: Rise, nato il 4 marzo 2019, Lenix, nato il 21 febbraio 2021 e Brando, nato nel maggio 2022. La Wood si è sposata nel 2018 con il suo fidanzato Elan Ruspoli, padre dei suoi quattro gioielli. Ora siamo proprio curiosi di conoscere il sesso del suo quarto gioiello.

Anticipazioni Beautiful: Jacqueline MacInnes Wood aspetta un bambino ma Steffy? Cosa succederà nella Soap?

Jacqueline MacInnes Wood è in dolce attesa ma cosa succederà a Steffy? Gli sceneggiatori approfitteranno di questo momento per dare alla Forrester il suo terzo figlio o insceneranno qualche partenza della Ceo, per lasciare il tempo all'attrice di riprendersi? Le cose potrebbero in realtà andare in tutti e due i modi. Per la prima gravidanza, la Wood si era assentata dal set mentre per la terza aveva continuato a lavorare sino all'ultimo, tanto che nelle trame è arrivato il piccolo Hayes. Scopriremo solo tra qualche mese se la signora e il signor Finnegan decideranno di aumentare la loro famiglia o se qualche colpo di scena sarà previsto nelle prossime puntate di Beautiful.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Nuovo figlio per Steffy... ma chi sarà il padre?

Facciamo qualche ipotesi e giochiamo con le trame di Beautiful, da buoni conoscitori della Soap. In un nostro recente articolo vi abbiamo rivelato che, nelle puntate americane di The Bold and the Beautiful, Hope ha chiesto aiuto a Steffy per calmare Liam e per convincerlo che Thomas non costituisca per loro un problema. Ma vi abbiamo anche rivelato che il vero problema per Liam, questa volta, non sarà il Forrester. Sarà invece la Logan che, lo vedremo presto in Italia, comincerà ad avere una insana attrazione per il padre di Douglas. La ragazza potrebbe perdere completamente la testa e trovarsi a tradire il suo amato maritino.

Insomma Hope potrebbe cedere al fascino di Thomas e Liam potrebbe scoprirlo. Il loro matrimonio potrebbe quindi frantumarsi lasciando lo Spencer libero. A questo punto Steffy, che si farà sempre più attenta alla cura di Liam – in accordo con la sua sorellastra – potrebbe sentir rinascere i sentimenti per il suo ex marito e padre di Kelly. La Forrester finirà per riandare a letto con il suo ex e rimanere incinta di lui? Oppure sarà Finn il padre del nascituro? Ovviamente questo potrebbe essere l'intreccio qualora la gravidanza della Wood fosse portata e "usata" sul set. Rimane chiaramente anche l'opzione che Finn e Steffy o solo lei, si allontanino momentaneamente da Los Angeles per qualche nuovo lavoro a Montecarlo o a Parigi, dove la Forrester Creations non solo ha delle sedi ma anche dei clienti molto affezionati. Insomma, sicuramente le prossime trame di Beautiful ci riserveranno delle novità e non vi nascondiamo che speriamo che il bel dottor Finn possa avere una principessa tutta sua e che Kelly abbia finalmente una sorellina di nome Phoebe.

