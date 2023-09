Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Thomas ha deciso di affrontare personalmente Liam, per convincerlo a perdonare Hope. Il Forrester non ottenendo alcun risultato, sceglie di tornare lui alla carica con la Logan che... Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda negli Stati Uniti.

Liam ha detto NO a Hope ma la decisione dello Spencer non sembra aver convinto, appieno, nessuno della famiglia Forrester e nemmeno Brooke. A prendere l’iniziativa di andare a parlare direttamente con il giovane rampollo, è stato però Thomas. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo stilista, preoccupato per la sua amata, si è recato in ufficio dal suo antico rivale, per convincerlo dell’importanza di perdonare l’ex moglie e di salvare la loro famiglia. Ma qual è stato il risultato di questo incontro? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas ha rinunciato a Hope

Hope vuole tornare con Liam o meglio vorrebbe tornare con Liam, dopo aver capito di aver fatto un errore a Roma. La ragazza è rimasta però molto delusa dalla decisione dello Spencer di chiudere il loro rapporto. Liam le ha detto un No secco e deciso a una nuova chance per loro e anzi le ha confessato di amare ancora Steffy. Tutto questo dopo che Thomas, in un atto d’amore inaspettato, ha deciso di farsi da parte e di volere solo ed esclusivamente il bene della sua amata, anche se questo vorrà dire rinunciare a lei. Un atto di grande generosità, seguito da un’altra azione stavolta di grande coraggio.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas spinge Liam a perdonare Hope

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Thomas, preoccupato per Hope, si è recato da Liam, per parlargli faccia a faccia. Lo Spencer non ha ovviamente gradito la presenza del suo rivale nel suo studio ma lo stilista non si è fatto di certo intimidire. Gli ha così rivelato di essersi fatto del tutto da parte e lo ha spinto a perdonare la Logan per il suo unico errore. Thomas ha ricordato a Liam di tutte quelle volte in cui sua moglie ha chiuso un occhio per le sue defezioni e quindi, il minimo che potrebbe fare ora, è lasciare che la sua famiglia non si sgretoli per quello che è successo a Roma e al ritorno a Los Angeles. Le sue parole hanno però fatto un buco nell’acqua.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam non perdonerà Hope!

Thomas ha cercato di convincere Liam a perdonare Hope ma lo Spencer non ha sentito ragioni. Secondo la sua opinione, l’errore compiuto dalla moglie è troppo grave per essere dimenticato, visto quello che il Forrester ha fatto alla loro famiglia. Liam è stato più che mai perentorio e il figlio di Ridge, deluso da lui, lo ha lasciato a riflettere sulle sue parole ed è tornato alla Forrester Creations, pronto a entrare in azione.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Thomas torna alla carica con Hope

Liam è al corrente solo del bacio tra Thomas e Hope e non della loro notte d’amore, che è ancora un segreto. Il Forrester, arrivato alla casa di moda, ha giurato di nuovo alla Logan di non dire nulla riguardo a quella magnifica sera ma le ha anche confessato di essere andato da Liam, per convincerlo a perdonarla. E dopo averle confidato che lo Spencer non ha voluto sapere ragioni, è tornato alla carica con lei, ribadendole di amarla, di volerla nella sua vita e di voler sfruttare questo momento per creare la loro felicità. Insomma Thomas ha fatto capire a Hope che se Liam è così cieco, allora loro dovrebbero almeno provare a stare insieme. Cosa farà ora la piccola di Brooke? Si lascerà convincere a dimenticare il suo ex marito?

