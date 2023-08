Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Hope vuole tornare con Liam. Thomas la lascia andare!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope ha troncato la sua relazione con Thomas e ha deciso di riprovarci con Liam. Il Forrester in un atto d'amore, la lascerà andare. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, in onda negli Stati Uniti e presto su Canale5.

Hope ha cambiato idea. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan, dopo aver festeggiato il compleanno di Beth e aver parlato con Liam, ha deciso di tornare indietro sui suoi passi e di cercare di salvare il suo matrimonio. Thomas, messo al corrente della situazione, ha scelto di farsi da parte, facendo il primo gesto altruista nei confronti della sua amata. Ecco cosa è successo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope cambia idea

Hope, Liam e tutta la famiglia – Steffy esclusa – hanno festeggiato il compleanno di Beth. Il momento di felicità, ha scatenato nella Logan una reazione inaspettata. La ragazza ha cominciato a sentire nostalgia di Liam e della serenità della loro famiglia. Hope ha così iniziato a pensare che forse sia il caso di dare un’altra opportunità al loro matrimonio e, approfittando del fatto che i documenti del divorzio non sono stati ancora registrati, ha deciso di tornare dall’ex, facendo molto contenta Brooke.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas lascia Hope libera di tornare da Liam

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope ha dovuto informare Thomas delle sue decisioni e il Forrester l’ha lasciata senza parole. Il giovane stilista, sebbene addolorato per doverle dire addio, l’ha lasciata libera di tornare da Liam. Thomas ha confermato a Hope di amarla e di volerla vedere felice e se questo vuol dire rinunciare a lei, allora è più che pronto a farlo. Hope lo ha ringraziato di cuore e ha inviato un messaggio a Liam.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam darà a Hope un’altra opportunità?

Liam ha parlato con Hope a cuore aperto e ha spinto la moglie a non dimenticare tutto il dolore che hanno provato a causa di Thomas. Ma se la ragazza, dopo questo incontro – avvenuto dopo la festa di Beth – si è decisa a chiudere con il Forrester, lo Spencer potrebbe non essere disposto a darle un’altra opportunità. Liam è sembrato più che convinto che la fine del matrimonio con la sua ex sia stata la scelta giusta e ha ribadito di essersi pentito di aver lasciato andare Steffy. Dichiarazioni molto pesanti sia per la Forrester che per la Logan, che potrebbe avere molto presto il cuore spezzato.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.