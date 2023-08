Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Liam dice NO a Hope. Non torneranno insieme!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Liam non è disposto a recuperare il suo rapporto con Hope e a stracciare i documenti del divorzio. Tra loro è finita ed è tutta "colpa" di Steffy. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, in onda negli Stati Uniti e cosa vedremo presto su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Liam ha fatto la sua scelta definitiva. Lo Spencer ha detto No a Hope, tornata alla carica con lui e decisa a salvare il loro matrimonio o almeno quello che ne resta. La Logan è rimasta però delusa e ha appurato che il suo ormai ex marito è più che mai convinto a mantenere le distanze da lei e a tornare, se potrà, tra le braccia di Steffy. Ecco cosa sta succedendo negli Stati Uniti.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope pronta a salvare il suo matrimonio

Hope ha pensato e sperato che tra lei e Liam le cose si potessero sistemare. La ragazza ha chiuso con Thomas e il Forrester l’ha lasciata andare, in un gesto di profondo amore per lei. Purtroppo però, nonostante tutto, le cose non sono destinate a risolversi e la relazione tra Liam e Hope è ormai al collasso. Hope lo ha scoperto suo malgrado, dopo aver chiamato il suo ex a casa, per parlargli e riferirgli di aver deciso di riprovarci e di allontanare definitivamente Thomas.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam rivela a Hope di amare solo Steffy

Le Anticipazioni Americane ci rivelano che Liam ha gelato Hope e stroncato ogni sua intenzione di recuperare il loro rapporto. Nonostante le buone intenzioni della Logan, lo Spencer le ha confessato di non essere disposto a dimenticare la sua relazione con Thomas, seppur breve e di non poterle perdonare di essersi buttata tra le braccia del Forrester, l’unico uomo che lui non potrà mai e poi mai sopportare. Liam ha però parlato ancora più chiaro e confermato alla sua ex consorte che le sue paure erano più che mai fondate. Il ragazzo le ha rivelato di amare davvero Steffy e di essersi accorto di aver fatto un errore enorme nell’aver scelto lei invece che la Forrester.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Per Hope e Liam è la fine ma Steffy ama Finn

Liam è stato molto chiaro con Hope e le ha confessato, finalmente in modo chiaro e sincero, di amare Steffy e di averlo sempre fatto. Il ragazzo le ha ribadito di essere molto affezionato a lei ma di avere un grande rammarico. Si è lasciato convincere a lasciare la Forrester e questo è stato il suo più grande errore, a cui – se avrà modo – vorrà rimediare. Hope è rimasta di sasso, incapace di fare qualsiasi cosa se non quella di accettare le sue parole. Ma c’è un grande però in tutta questa situazione: Steffy continua ad amare Finn.

Anticipazioni e Trame Americane Beautiful: Steffy confessa di amare ancora Finn

Liam è tornato alla carica con Steffy ma lei si è affrettata a fargli capire che non intende, in nessun modo, riaccoglierlo al suo fianco. La ragazza è rimasta certo stupita per quello che è successo e stordita ma soprattutto delusa dal comportamento di Finn, non ha saputo affrontare la situazione di petto. Le Anticipazioni Americane ci confermano però che la bella figlia di Ridge abbia amore solo per il suo bel Finnegan, al quale ha dichiarato di aver ancora paura di tornare a casa da lui ma di non aver mai smesso di provare un forte sentimento. Basterà questo per risolvere la situazione tra loro e per far tornare il sereno, almeno in una delle giovani coppie della Soap?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.