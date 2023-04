Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Taylor e Brooke spietate. Ridge è sconvolto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Taylor e Brooke dovranno affrontare il ritorno di Ridge e decidere come comportarsi con lui. Metteranno da parte la loro amicizia per il Forrester? Ecco cosa vedremo molto presto nelle puntate della Soap, in onda su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful tornano a parlare del sempiterno triangolo amoroso tra Brooke, Ridge e Taylor. Archiviato il problema Sheila e assicurata la Carter alla giustizia, Ridge potrà tornare a occuparsi dei suoi affari professionali ma anche sentimentali con le sue due donne, le sue mogli, che dovranno decidere – ora che è tornato – se dichiararsi di nuovo guerra oppure salvare e occuparsi della loro amicizia.

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge torna a casa dopo aver incastrato Sheila

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato – e ve lo abbiamo raccontato nei nostri precedenti articoli – che Ridge uscirà allo scoperto. Dopo che Deacon consegnerà Sheila alla giustizia e l'incubo sarà finito, il Forrester potrà finalmente tornare a casa e spiegare a tutta la sua famiglia i motivi della sua assenza. Lo stilista racconterà a tutti di non aver mai lasciato Los Angeles e di aver fatto credere di essere partito per un viaggio alla ricerca di se stesso, solo per non destare alcun sospetto ed essere libero di organizzare un piano con l'FBI, per incastrare la malefica rossa. Ridge sarà quindi pronto a riprendere a lavorare e a tornare fianco a fianco sia di Brooke che di Taylor, le sue due donne.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke e Taylor devono prendere una decisione su Ridge

Taylor e Brooke saranno felicissime del ritorno di Ridge o meglio del fatto che lo stilista, grazie all'aiuto di Bill, sia riuscito a incastrare Sheila. Le due donne si troveranno però ad affrontare una questione rimasta in sospeso per diversi mesi, ovvero: come comportarsi con Ridge. Le Anticipazioni Americane ci hanno già rivelato che le due donne, dopo aver subito l'ennesima indecisione da parte del Forrester, decideranno di sotterrare l'ascia di guerra e di diventare amiche. E passeranno diverso tempo insieme, in attesa del ritorno del loro maritino a casa, pensando e ripensando a come comportarsi quando Ridge fosse tornato da loro e magari avesse pure fatto una scelta. Brooke e Taylor, dopo la convocazione a Villa Forrester e i festeggiamenti per l'arresto di Sheila, si troveranno a tirare le somme e decideranno di non sacrificare la loro amicizia per amore dello stilista. Le signore di Beautiful insomma sceglieranno ancora una volta loro stesse e la loro indipendenza e di non dichiararsi guerra.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke e Taylor informano Ridge di essere diventate amiche

Arriverà però il momento di parlare del mancato matrimonio con Taylor e dei problemi con Brooke. Ridge sarà pronto ad affrontare il suo plotone d'esecuzione, quasi convinto di trovarsi davanti a due leonesse, pronte a difendere il loro territorio. Ma quello che troverà saranno invece due donne decise a proteggere se stesse e la loro amicizia. Brooke e Taylor gli confesseranno di aver sotterrato l'ascia di guerra e di essersi molto avvicinate. Gli diranno che nei mesi trascorsi senza di lui, hanno scoperto di essere molto più simili di quanto credessero e di aver cominciato ad amare moltissimo il loro nuovo rapporto. Lo stilista spalancherà gli occhi, stupito dal sentire che le due rivali storiche, sono diventate migliori amiche ma non potrà fare a meno di sorridere. La loro famiglia avrà finalmente la pace che merita e lui rimarrà a casa di Eric. Che sia finalmente arrivato il momento di dimenticarsi del triangolo amoroso, che ha caratterizzato questa soap dal 1987? Speriamo!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.