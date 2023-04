Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Per Sheila è la fine. Deacon la consegna alla giustizia!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Sheila verrà tradita da Deacon. Lo Sharpe, deciso a non perdere Hope e la sua nuova vita, consegnerà la Carter alla giustizia. Ecco cosa vedremo molto presto nelle puntate della Soap, in onda su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che per Sheila è davvero finita. Nelle puntate della Soap, andate in onda in questi giorni negli Stati Uniti, la Carter ha tentato la fuga e ha cercato di convincere Deacon a seguirla. Purtroppo per lei però, lo Sharpe ha deciso di rimanere fedele alla promessa fatta a Hope, di essere un uomo e un padre migliore e, convinto dal suo senso del dovere, ha deciso di tradire la sua amante e di consegnarla alla giustizia. Vediamo nel dettaglio quanto è successo in America e cosa vedremo molto presto su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila cerca di convincere Deacon a fuggire con lei

Le Anticipazioni Americane di Beautiful e noi, in un nostro precedente articolo, vi abbiamo raccontato che Sheila è viva. La Carter è sopravvissuta alla caduta dal balcone di Villa Spencer e in un attimo di distrazione di Bill, si è data alla fuga. Ormai certa di non potersi più nascondere e di essere totalmente nei guai – soprattutto dopo la sua confessione di omicidio – la rossa ha raggiunto Deacon, speranzosa che lo Sharpe le dia una mano e che decida di lasciare Los Angeles con lei. Il padre di Hope è rimasto l'unico suo alleato e il solo che davvero provi per lei dell'affetto.

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon sprona Sheila a costituirsi

Sheila è arrivata a casa di Deacon, convinta che il suo amante sia pronto a fuggire con lei. Vi riveliamo che – lo abbiamo scoperto grazie alle Anticipazioni Americane – lo Sharpe non sarà per nulla propenso a lasciare Los Angeles. Certamente amareggiato e preoccupato per quello che sta succedendo alla sua amica – a cui è legato da un forte sentimento – le dirà di non poter lasciare la città. Nonostante si sia invaghito di lei, non può voltare le spalle a Hope e rinunciare a vivere accanto a sua figlia, non dopo tutti gli sforzi che ha fatto per poter ricostruire un rapporto con lei. Deacon confesserà a Sheila di non volere neanche abbandonare Il Giardino, per cui ha fatto un grosso investimento e che lo ha reso una persona migliore. Consapevole che non ci siano molte alternative, le consiglierà di costituirsi e di mettere fine a questa assurda situazione, che la porterà a dover scappare per sempre e che li terrà lontani.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon consegna Sheila alla giustizia

Deacon cercherà di convincere Sheila a costituirsi, affinché metta fine alla sua eterna fuga. Lo Sharpe tenterà di far capire alla Carter che, vista la sua recente confessione, non potrà più tornare a Los Angeles e non potrà più rivedere né suo figlio né lui. Solo finendo in prigione e assumendosi le sue responsabilità, potrebbe avere una speranza di poter stare accanto alle persone che ama, sebbene dietro le sbarre. La rossa non si lascerà convincere e lo spingerà a seguirla. Deacon, purtroppo per lei, fingerà di assecondarla. Si scoprirà infatti che il barista ha solo preso tempo e ha permesso a Bill, Ridge e all'agente Baker, di raggiungere Il Giardino. Sheila Carter capirà di essere stata fregata un'altra volta e di essere ormai in trappola. Capendo i motivi che hanno spinto il suo amante a voltarle le spalle e dopo avergli assicurato di non serbargli alcun rancore, tenterà un'ultima disperata mossa ma a nulla servirà il suo scatto felino. Bill le starà addosso, più veloce di un puma, dichiarando finita l'era del suo terrore.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.