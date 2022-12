Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor e Brooke distruggono Ridge, "Addio Forrester!"

Anticipazioni TV

Svolta epocale nelle Trame di Beautiful. Le Anticipazioni Americane della Soap ci rivelano che Taylor e Brooke non solo decideranno di allearsi ma diranno addio, entrambe, a Ridge. Le due saranno decise a riprendere in mano la loro vita e a non lasciare che il Forrester le faccia soffrire di nuovo. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo negli Stati Uniti e cosa vedremo, molto presto, su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor e Brooke si alleano

Taylor e Brooke alleate contro Ridge. Vi abbiamo già anticipato, in un nostro recente articolo, che – dopo una breve assenza – Ridge tornerà a casa con le idee chiare sulla sua situazione con le due donne della sua vita. Ma il Forrester, così ci rivelano le Anticipazioni Americane, dovrà fare i conti con un'alleanza incredibile e impensabile, almeno sino a quel momento. La Logan e la Hayes, prima di trovarsi faccia a faccia con il loro “marito”, rifletteranno sul loro passato e sul loro futuro. Entrambe concorderanno che quello che hanno passato, per colpa dell'indecisione dello stilista, è qualcosa che nessuna persona dovrebbe provare. Guerre, sotterfugi, tradimenti e sofferenze – soprattutto dei loro figli – non hanno portato a nulla; si ritrovano sempre allo stesso punto, l'una contro l'altra. Taylor e Brooke decideranno di dire basta e di affrontare insieme il loro amore, per mettere le cose in chiaro. E quando Ridge varcherà la porta dell'ufficio principale della Forrester Creations, si troverà davanti a uno squadrone armatissimo.

Trame e Anticipazioni Americane: Steffy e Hope attendono di scoprire cosa deciderà Ridge

Mentre Ridge si troverà Taylor e Brooke di fronte, Hope e Steffy – in un altro ufficio dell'azienda – saranno in attesa di scoprire chi sia la donna scelta dal Forrester. Le ragazze tireranno l'acqua al loro mulino, considerando la propria madre la persona giusta per Ridge. Le due sorellastre sono consapevoli di fare lo stesso discorso da anni ma stavolta qualcosa sembrerà andare diversamente. Verranno a scoprire da Charlie che Ridge è nell'ufficio principale insieme a entrambe le sue mogli. Cosa starà succedendo? Perché sono tutti e tre nella stessa stanza? Hope, Steffy ma anche Liam e Finn, che sopraggiungeranno all'improvviso, non potranno sapere che in quel momento si starà consumando una svolta epocale per Beautiful.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke e Taylor dicono addio a Ridge

Ridge, come abbiamo detto, entrerà nel suo ufficio e vedrà Brooke e Taylor insieme. Lo stilista si stupirà di trovarle entrambe nella stessa stanza ma sarà contento che le due si siano parlate e che non si stiano tirando i capelli a vicenda. Ma il suo sorriso durerà poco. Quando comincerà a scusarsi e a dire di aver preso la sua decisione, le due – a turno – lo zittiranno. Taylor lo accuserà di averla illusa e di averla incastrata dicendole che le cose fossero diverse dal solito, mentre Brooke gli dirà di essere delusa dal suo comportamento; l'ha lasciata senza neanche darle una spiegazione. Il Forrester cercherà di controbattere ma le donne lo ammutoliranno rivelandogli che ora tocca a loro decidere del proprio futuro e sebbene lo amino, per lui non ci sarà più posto. A vincere, questa volta, saranno loro e la loro dignità. Sarà un addio da parte di entrambe e per sancire la cosa, usciranno dalla stanza, senza manco farlo parlare, e si daranno il cinque, felici di aver ottenuto una vittoria schiacciante contro un “nemico per troppi anni indeciso”.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.