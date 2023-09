Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Steffy vs Sheila. Lo scontro è terribile

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che dopo la difficile reunion tra Finn e Steffy, Sheila si è presentata a casa del figlio, decisa a farsi perdonare. Tra lei e la sua odiata nuora si è scatenata una faida. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda su Canale5.

Per Steffy non c’è proprio pace. La bella figlia di Ridge deve fare ancora i conti con la sua pazza suocera e tenerla a bada, per proteggere la sua famiglia. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Forrester è stata protagonista dell’ennesimo duro scontro contro Sheila e che Finn, questa volta, ha preso le difese della moglie… ma non senza aver fatto un errore, che gli costerà caro.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy torna a casa ma…

Sembrava che tutto fosse tornato alla normalità e invece è tutto da rifare e stavolta, forse, con poche speranze di riuscita. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci avevano già rivelato del ritorno a casa di Steffy e della sua intenzione di ricominciare con Finn, di perdonarlo per i suoi errori e di stargli accanto nella loro bella dimora sulla scogliera. Ma proprio quando i due piccioncini si stavano per lasciare andare a una notte d’amore, ecco comparire Sheila da dietro una finestra. Steffy ha ovviamente dato di matto e ha spinto Finn ad andare a controllare. Purtroppo non si è trattato di uno sbaglio, la Carter era là, pronta a bussare.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy vs Sheila

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy ha cominciato a urlare all’impazzata, furiosa per la presenza della sua nemica, che dovrebbe immediatamente andarsene. Ma la Forrester non è stata solo irritata dall’arrivo della Carter ma anche dal fatto che Finn, invece di cacciarla da casa loro, le ha permesso di entrare. Il dottore aveva in realtà buone intenzioni, ovvero quelle di chiarire alla madre di non volerla più vedere e di aver scelto la moglie e la sua famiglia. Ma prima che il ragazzo riferisse queste parole, la Forrester e la malefica rossa, si sono sfidate. L’una con l’altra si sono accusate di fare del male a Finnegan e a tutti ma soprattutto si sono lanciate i peggiori sguardi di odio e risentimento, mai visti.

Sheila non ha ottenuto nulla di buono nonostante abbia fatto riferimento più e più volte all’amore materno che Steffy dovrebbe comprendere bene. Ma la Forrester, senza pietà, le ha intimato di andarsene per sempre.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Finn caccia di casa Sheila e sceglie Steffy

Finn ha osservato questo scontro tra titani, intervenendo solo per ribadire che questa assurda situazione doveva essere risolta. Il ragazzo ha alla fine deciso di dire la sua e di cacciare la madre dalla sua casa, intimandole di non presentarsi mai più nella sua vita. Sheila è rimasta senza parole ed è stata costretta a girare i tacchi. Finnegan ha scelto Steffy e i suoi bambini e non intende lasciare spazio alla pazzia della sua madre biologica. La sua decisione, con cui manterrà la promessa fatta alla moglie, sembrerà però non bastare…

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.