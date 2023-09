Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Steffy torna a casa da Finn ma Sheila è sempre in agguato

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy ha deciso di tornare a casa da Finn. Dopo l’ultima conversazione avuta con suo marito, la Forrester si è convinta a perdonarlo e a permettergli di dimostrarle quanto la ama. Liam però non è per nulla contento di questa decisione e Sheila non ha alcuna intenzione di farsi da parte, anzi è più che mai pronta a tornare all’attacco per conquistare suo figlio.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy torna a casa

La rottura tra Finn e Steffy potrebbe diventare presto solo un brutto ricordo. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la bella Forrester ha deciso di tornare a casa dal marito. Merito delle belle parole che il giovane dottore ha speso per sua moglie e per tutto l’impegno che ci ha messo e che ha promesso, per tenere Sheila lontana dalla loro famiglia. La scelta di Steffy ha lasciato però Ridge, Eric e persino Liam, piuttosto scettici e preoccupati.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn mette in guardia Liam. Deve stare lontano da Steffy

Prima che Steffy facesse ritorno a casa, Finn ha deciso di affrontare nuovamente Liam e di mettere le cose in chiaro con lui. Il dottore ha ribadito al suo rivale di non mettersi in mezzo al suo matrimonio e di non tentare di riavvicinarsi a sua moglie, ora che ha detto No a Hope e non intende tornare con lei. Liam ha ribadito di voler solo proteggere la sua famiglia e di volere il bene della sua ex e di sua figlia. Gli ha quindi consigliato di non badare tanto a lui quanto a Sheila, molto pericolosa e certo pronta a farsi avanti.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila pronta a riconquistare Finn

Finn è stato felice di riabbracciare Steffy e di sentirle dire che le è mancato e che lo ama con tutto il cuore. Il ragazzo dovrà però presto dimostrare di essere pronto a mettere in pratica le sue promesse. Sheila è ancora in agguato e ha giurato a Deacon di riconquistare suo figlio e di convincerlo che quanto successo in passato, sia solo un errore. La Carter è ancora pericolosa e presto Finnegan dovrà dare prova del suo coraggio e della sua lealtà nei confronti di sua moglie.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.