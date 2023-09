Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Steffy lascia la Soap. Ultime puntate per Jacqueline MacInnes Wood

Anticipazioni TV

Steffy Forrester lascia Beautiful. Il 7 settembre 2023 Jacqueline MacInnes Wood girerà le sue ultime puntate prima di andare in congedo di maternità. Ma cosa succederà nella Soap? Come giustificheranno l'assenza - temporanea - della Forrester? Scopriamolo insieme.

Jacqueline MacInnes Wood, alias Steffy Forrester, sta per lasciare il set di Beautiful e cominciare il suo congedo di maternità. L’attrice è in attesa del suo quarto figlio e presto si concederà una piccola pausa dal lavoro, con conseguente arrivederci al suo personaggio. Ma cosa succederà? Come uscirà – momentaneamente – Steffy dalle trame. Ecco quello che sappiamo e tutte le nostre ipotesi.

Anticipazioni Beautiful: Jacqueline MacInnes Wood in pausa dal set

Jacqueline MacInnes Wood sta per lasciare il set di Beautiful. Il 7 settembre prossimo sarà il suo ultimo giorno di riprese, dopo di che l’attrice si prenderà una pausa per dedicarsi alla sua quarta gravidanza. La Wood è incinta del suo quarto figlio e come è già successo con gli altri suoi figli, l’artista ha deciso di rimanere a lavoro sino all’ultimo, per poi tornare subito dopo il parto. Anche questa volta sarà così. Jacqueline ha infatti promesso di non rimanere via a lungo e ritornare il prima possibile, per riprendere le fila della sua storyline. Ma cosa succederà al suo personaggio? Come giustificheranno l’assenza di Steffy?

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy lontana da Los Angeles?

Con il congedo di maternità di Jacqueline MacInnes Wood, il personaggio di Steffy dovrà essere assente dalle trame per qualche tempo. Sarà ovviamente usato un espediente narrativo per giustificare l’assenza dell’attrice ed è probabile, visto come stanno andando le cose, che la Forrester sia costretta a lasciare la città, per difendersi da Sheila. Tra le ultime notizie arrivate dalle Anticipazioni Americane di Beautiful, abbiamo scoperto che Steffy è tornata a casa da Finn e il ragazzo le ha promesso di stare attento a Sheila. Ma la Carter è in agguato e sempre più determinata a conquistare un posto nella vita di suo figlio.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy costretta a fuggire?

Stando agli spoiler, tra Steffy e Sheila ci sarà un nuovo scontro. Non conosciamo l’esito di questa nuova sfida ma Steffy potrebbe uscirne sconfitta in qualche modo. La ragazza potrebbe essere costretta a fuggire da Los Angeles con i figli e potrebbe non partire con Finn, pronto un’altra volta a difendere la madre. Sono solo ipotesi e potrebbe invece accadere che Finnegan non deluda più sua moglie ma che debba comunque andarsene da casa propria, per mettere davvero un freno alla sua pazza genitrice. Quello che davvero succederà lo scopriremo a breve e già forse per fine settembre, avremo chiaro cosa succederà alla nostra Steffy.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.