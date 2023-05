Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Steffy e Hope di nuovo nemiche per colpa di Liam

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Steffy e Hope si scatenerà di nuovo una guerra. Tutta colpa di qualche confidenza di troppo tra la Forrester e Liam, che scatenerà un vero e proprio inferno. Ecco cosa succederà molto presto nelle puntate della Soap di Canale5.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che tra Steffy e Hope ricomincerà la guerra. Le due ragazze torneranno a darsi battaglia per b ma anche di Thomas. La Logan non apprezzerà per nulla che la sua sorellastra abbia rivelato una verità scomoda allo Spencer e vorrà vendicarsi.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy rivela a Liam che Hope è invaghita di Thomas

Steffy ha detto basta e ha aggredito Hope, chiedendole di smettere di essere ambigua con suo fratello. L’intervento della Forrester non ha però risolto i problemi e come ci hanno già raccontato le Anticipazioni Americane di Beautiful la ragazza ha deciso di passare all’azione e di rivelare a Liam le sue paure e le sue sensazioni. Per questo confesserà all’ex marito di aver visto la sorellastra flirtare con Thomas e di aver capito che a provare dei sentimenti inappropriati è lei, non lo stilista. Liam non riuscirà a crederci e chiederà spiegazioni alla moglie.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam e Hope in lite a causa di Steffy

Liam chiederà spiegazioni alla moglie e lei cercherà di assicurare al compagno di non provare nessun sentimento per Thomas. La ragazza cercherà di convincerlo che le sue convinzioni, come quelle di Steffy, siano sbagliate e che non potrà amare mai il Forrester. Liam non riuscirà a fidarsi di lei e questa volta le dirà di aver paura che ad alimentare questa situazione, non sia il figlio di Ridge ma proprio la donna che dice di amarlo. La figlia di Brooke tenterà di convincerlo a fidarsi di lei e scoppierà in un pianto a dirotto. Liam, intenerito, l’abbraccerà e le prometterà di pensarci. Ma Hope non riuscirà a nascondere di essere molto delusa dall’intervento di Steffy, che sembra intenzionata a mettere zizzania.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope e Steffy di nuovo nemiche a causa di Liam

Hope non gradirà per nulla che Steffy si sia messa in mezzo e che abbia detto a Liam dei suoi dubbi su lei e Thomas. La ragazza si sentirà tradita e penserà che la sorellastra abbia voluto solo e soltanto voluto distruggere il suo matrimonio. Le due si affronteranno e tra loro scoppierà di nuovo la guerra, che ha da sempre caratterizzato la loro vita. Troveranno di nuovo un accordo ma soprattutto Hope convincerà Liam di non essere innamorata del Forrester… anche se palesemente attratta?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.