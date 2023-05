Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Liam non può crederci. Hope l'ha fatto davvero...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Liam sarà sconvolto da quanto scoprirà da Steffy. La Forrester gli rivelerà che Hope prova dei sentimenti per Thomas e che è ora che lui se ne renda conto. Scopriamo insieme cosa succederà nella puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Liam scoprirà la verità su Hope e Thomas e a dirglielo sarà Steffy. La Forrester, stanca che il suo ex marito accusi continuamente suo fratello, gli dirà di stare più attento a quello che lo circonda e a notare che la sua angelica mogliettina, non è più così innocente come una volta. Lo Spencer, benché furioso, comincerà a pensare che la sua ex abbia ragione.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy è stanca che Liam se la prenda con Thomas

Hope e Thomas sono sempre più complici e la colpa, questa volta, non è del Forrester. A rafforzare il loro rapporto e a preoccupare Brooke, è la Logan junior, che si è accorta di provare dei forti sentimenti per il suo lead designer. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che questa situazione ha innervosito moltissimo Steffy, che ha detto basta e ha aggredito la sorellastra, chiedendole di essere chiara con se stessa e con Liam, affinché nessuno si faccia male, suo fratello compreso. Le cose però continueranno ad andare di male in peggio, costringendo la ragazza a intervenire a favore di Thomas e a rivelare allo Spencer una verità scomoda.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy rivela a Liam che Hope è intrigata da Thomas

Steffy non riuscirà più a sopportare che Liam continui a pensare male di suo fratello. Thomas ha sicuramente sbagliato in passato ma ora è totalmente incolpevole e non è per causa sua se Hope passa sempre più tempo in ufficio con lui. La Forrester, stanca di sentire il suo ex lamentarsi, lo spronerà ad aprire gli occhi e a vedere che la colpa di tutta questa situazione è di sua moglie. Steffy gli rivelerà di aver visto Hope flirtare con Thomas e di non essersi immaginata gli occhi dolci che la ragazza gli riservava.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam pronto ad affrontare Hope

Liam inizialmente cercherà di non dare retta alle parole di Steffy ma poi, certo che la sua ex non gli stia dicendo bugie e che non voglia difendere a tutti i costi il fratello, comincerà a pensare che possa avere ragione. Ma prima di perdere la testa, deciderà di parlare faccia a faccia con Hope e di chiedere a lei la verità. Avrà davvero accusato Thomas, per la prima volta, ingiustamente e dato fiducia alla sua donna, che invece sembra essersi allontanata da lui? Il confronto tra i due è molto vicino. Scopriremo molto presto come andrà.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.