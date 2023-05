Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Steffy dice basta e aggredisce Hope per difendere Thomas!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy, stanca di far finta di nulla e ormai convinta che Hope sia attratta da suo fratello, affronterà la sorellastra per rimetterla al suo posto. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy non avrà più alcun dubbio che Hope provi qualcosa per suo fratello. La ragazza, preoccupata che Thomas si illuda di avere una chance con la Logan e che ricada nei suoi vecchi vizi, deciderà di aggredire la sorellastra, rimettendola al suo posto. Ma come reagirà Hope? Capirà di stare esagerando oppure se la prenderà con la Forrester?

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope prova attrazione per Thomas

Hope lo ha confessato: prova attrazione per Thomas. Le Anticipazioni Americane di Beautiful continuano a raccontarci della difficoltà della Logan di gestire i suoi strani sentimenti nei confronti del Forrester. La ragazza ha compreso di non essere per nulla indifferente al fascino del figlio di Ridge ma non comprende perché, da un momento all'altro, abbia iniziato a pensare sempre più spesso a lui e a dimenticarsi persino di suo marito. Hope, come vi abbiamo rivelato, penserà di essere afflitta dallo stesso vizio di sua madre e prometterà a se stessa di non cedere alla tentazione e di rimanere salda sui suoi propositi. Ma fino a quanto resisterà?

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy capisce che Hope è attratta di Thomas

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope cercherà di mantenere la calma e di non tornare a pensare a Thomas. La ragazza farà uno sforzo enorme ma purtroppo per lui non sarà in grado di dissimulare la sua grande attrazione. Ogni volta che passerà del tempo con il Forrester, tornerà a pensare quanto lui sia affascinante e quanto gli sia grata per aver ripreso in mano la Hope for the Future e l'abbia salvata dal baratro. Questo suo atteggiamento verrà notato da Steffy. La bella figlia di Ridge, che da tempo sospetta che la sua sorellastra sia fin troppo legata al fratello, avrà l'ennesima prova che i suoi dubbi corrispondano al vero. Deciderà quindi di intervenire per evitare che la situazione degeneri.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy aggredisce Hope per difendere Thomas

Steffy assisterà a una scena molto ambigua e capirà che Hope è molto attratta da suo fratello. La Forrester deciderà di intervenire e aspetterà che la sorellastra sia sola, per chiarire la situazione. Si presenterà alle sue spalle, urlandole contro di farla finita, qualunque cosa lei stia facendo. Hope sgranerà gli occhi per la sorpresa e inizialmente non capirà a cosa si riferisca. Poi, quando la figlia di Ridge si farà più chiara e le dirà di aver visto come lei flirti con Thomas, si troverà spiazzata. Steffy calcherà la mano, imponendole di smettere di illudere lo stilista e di giocare con i suoi sentimenti ma soprattutto confesserà di essere preoccupata che questa situazione faccia ricadere il fratello nel baratro dei suoi tremendi errori. Tutto questo non dovrà succedere e lei lotterà, costi quel che costi, per impedire che la sua famiglia soffra ancora. Cosa farà Hope ora? Le darà ragione e comincerà a fare chiarezza in lei o negherà con tutte le sue forze?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.