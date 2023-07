Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Liam mette Steffy in guardia da Finn, "Non puoi più fidarti di lui!"

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Liam mostrerà a Steffy il video che ha girato e che ritrae Finn abbracciare Sheila. Lo Spencer metterà in guardia l'ex moglie dal suo attuale compagno, non in grado di proteggerla. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap, da noi in onda su Canale5.

Liam è scatenato più che mai. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo Spencer non è riuscito a trattenersi ed è corso da Steffy per rivelarle del tradimento del suo Finn. Il ragazzo, noncurante dei consigli di suo fratello, ha deciso di informare la sua ex moglie del pericolo che sta correndo, creando però tra lei e Finnegan, una frattura che potrebbe rivelarsi pericolosa.

Anticipazioni Americane Beautiful: Liam corre da Steffy per mostrarle il suo video

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che nelle puntate andate in onda in questi giorni negli Stati Uniti, Liam non è riuscito a trattenersi ed è corso ad avvertire Steffy di quello che ha visto in tribunale. Nonostante Wyatt lo abbia spinto alla calma e al parlarne magari prima con Finn, lo Spencer si è fatto prendere dalla rabbia e dall’ansia e ha raggiunto Malibù, per dire tutto alla Forrester. Senza minimi termini, Liam ha rivelato alla ragazza che suo marito, quello che avrebbe dovuto proteggerla costi quel che costi, ha invece deciso di pugnalarla alle spalle e di dare una possibilità a Sheila.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy è sconvolta. Vuole subito spiegazioni da Finn

Liam non ha usato molto tatto nel dire a Steffy che suo marito la sta pugnalando alle spalle e l’ha persino messa in guardia da lui, dicendole che il suo bel dottore non è più in grado di proteggerla. Un atteggiamento piuttosto chiaro, quello dello Spencer, pronto a tutto per prendere il posto di Finn per tenere al sicuro Steffy e Kelly dalla malvagia Sheila. La Forrester, sebbene sconvolta, non ha però perso la testa e con fatica ha mantenuto la calma, pronta a parlare faccia a faccia con il marito, nella speranza che ci sia una reale spiegazione a quello che ha appena visto nel video.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam provocherà la fine del matrimonio di Steffy e Finn?

Nelle prossime puntate, ve lo anticipiamo, Liam continuerà a ribadire a Steffy che di Finn non ci si possa fidare e che il video parli molto chiaro. Lo Spencer dirà chiaramente di volersi occupare lui stesso della protezione della Forrester, di Kelly e di Hayes, e di volerlo fare perché ama ancora moltissimo la sua ex moglie. Questo atteggiamento farà sicuramente scoppiare una bomba tra Finnegan e Steffy. I due si confronteranno molto presto e al dottore di sicuro non piacerà che Liam si sia messo in mezzo. Il ragazzo capirà che il suo rivale vuole prendere il suo posto e speriamo che chiarisca velocemente con sua moglie, prima che tra loro venga messa la parola fine. Steffy riuscirà a comprendere le ragioni di Finn, ancora molto in dubbio sul comportamento da avere con sua madre?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.