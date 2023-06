Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Liam tra le braccia di un'altra donna ma non sarà Steffy!

Anticipazioni TV

Nelle puntate Americane di Beautiful potrebbe succedere l'impensabile. Liam potrebbe trovare consolazione tra le braccia di un'altra donna, che non sarebbe Steffy. Ma chi sarà questa ragazza, in grado di lenire le sue ferite e la delusione causata da Hope? Scopriamolo.

E se vi dicessimo che Liam potrebbe finire tra le braccia di un'altra donna e spingere per sempre Hope da Thomas? E se aggiungessimo che quest'altra donna non è Steffy, come reagireste? Supponiamo sareste stupiti quanto noi! Alcune voci provenienti dagli Stati Uniti, ci rivelano che nelle prossime puntate di Beautiful potremmo assistere a un colpo di scena clamoroso, che vedrebbe non solo il ritorno di un personaggio di cui da tempo non si parla ma anche di un possibile suo intervento nella storia d'amore traballante tra lo Spencer e la sua confusa moglie. Ora vi sveliamo tutto!

Anticipazioni Beautiful: Liam stufo del triangolo amoroso con Thomas

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già fatto capire che Liam sarà stufo del triangolo amoroso che lo vede di nuovo protagonista, insieme a Hope e Thomas. Dopo aver saputo da Steffy che sua moglie è sicuramente attratta dal Forrester e che flirtava con lui, lo Spencer sarà sempre più in guardia e non riuscirà proprio a farsela passare. L'imminente viaggio in Italia, per presentare la Hope for the Future, potrebbe dare il colpo di grazia al ragazzo e fargli pensare di dare retta all'ex moglie. Hope e Thomas – questo è sicuro – passeranno dei bei momenti a Roma e staranno molto vicini, visto il lavoro che dovranno svolgere. Alcune foto, trapelate in questi giorni, ce li hanno mostrati insieme tra i tetti della romantica Città Eterna e questo potrebbe essere il motivo per cui Liam a un certo punto dirà basta.

Leggi anche Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Liam non può crederci. Hope l'ha fatto davvero...

Beautiful Anticipazioni: Liam trova consolazione in un'altra donna

E qui veniamo al punto. Liam, al ritorno a casa, potrebbe trovare conforto in una donna che noi conosciamo benissimo ma che non è Steffy. Pare che il ritorno di fiamma con la Forrester, di cui noi vi avevamo già parlato, non ci sarà ma accadrà di peggio. Lo Spencer potrebbe trovarsi a passare dei momenti molto romantici con... Flo! La fidanzata di Wyatt, di cui da tempo non si parla, potrebbe tornare a far tremare le trame di Beautiful. Delusa dal comportamento del suo compagno, che non sembra deciso a sposarla, la ragazza potrebbe confidarsi con suo cognato. Due cuori spezzati che si confideranno le proprie preoccupazioni e i propri dolori e che, nella comune sofferenza, potrebbero trovare conforto e consolazione, tanto da lasciarsi andare a un bacio. E se proprio in quel momento passasse Hope? Succederebbe l'irreparabile.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam e Hope si dicono addio per colpa di Flo?

Se Hope dovesse vedere o dovesse venire a sapere del bacio tra Liam e Flo, potrebbe decidere di farsi consolare da Thomas, furiosa ovviamente con suo marito. Per il momento queste sono solo voci di corridoio, che non ci sembrano però del tutto assurde. Rimane sempre in piedi il triangolo amoroso con Steffy, anche lei una probabile spalla su cui piangere per lo Spencer. Per averne certezza dovremo aspettare l'estate inoltrata e il ritorno dei protagonisti dalla romantica Roma, meta verso cui – nelle puntate americane della Soap – stanno per partire.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.