Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: L'amore tra Carter e Katie è in pericolo ma stavolta non per colpa di Bill...

La relazione tra Carter e Katie potrebbe essere minacciata da un nuovo "nemico". Gli spoiler americani di Beautiful ci rivelano che molto presto, a Los Angeles, potrebbe fare ritorno una vecchia conoscenza del Walton e mettere in discussione tutto, con grande felicità di Bill. Scopriamo insieme cosa succederà nella Soap.

Gli spoiler americani di Beautiful ci danno alcune notizie molto succulente e ci fanno pensare che presto, sia negli Stati Uniti che su Canale5, ne vedremo delle belle. La novità riguarda la storia d'amore tra Katie e Carter che, secondo le voci che stanno circolando sul web in America, potrebbe essere minacciata da un nuovo rivale. A mettere loro i bastoni tra le ruote non sarebbe più solo Bill Spencer ma, rullo di tamburi, Zoe Buckingham.

Anticipazioni Americane Beautiful: Katie e Carter sempre più innamorati ma...

Nelle puntate di Beautiful in onda in Italia, Carter è sempre più coinvolto con Paris. Sappiamo però che negli Stati Uniti, il Walton è attualmente interessato a un'altra donna e quindi abbiamo già capito che la relazione tra l'avvocato e la figlia di Grace, non è destinata a durare. Carter ha perso la testa per Katie e con lei ha iniziato una relazione, che pare andare proprio a gonfie vele. Le Anticipazioni Americane ci hanno già rivelato – e ve lo abbiamo raccontato in alcuni nostri articoli precedenti – che i due, dopo aver flirtato per diverso tempo, stanno facendo coppia fissa e sembrerebbero uniti più che mai, nonostante il ritorno in grande stile di Bill.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill tenta di riconquistare Katie

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Bill, dopo aver incastrato Sheila, è tornato alla carica con Katie, sicuro di avere una chance con lei, dopo averle dimostrato di essere cambiato totalmente. E tra la Logan e lo Spencer è chiaro che ci sia ancora amore e che questo sia destinato a durare per sempre, anche grazie alla presenza di Will, il loro bambino. Katie però ha scelto di non rompere con Carter e ha messo in chiaro all'ex marito di non voler tornare insieme a lui, troppo delusa e scottata dal fatto che lui torni sempre a tirare le gonne di sua sorella Brooke, tra l'altro ora tornata single e libera. La donna continuerà in questo modo per diverso tempo. Le Anticipazioni dagli Stati Uniti ci fanno capire che la situazione proseguirà in questo modo e che lo Spencer dovrà trovare altri stratagemmi. Ma attenzione a un colpo di scena che potrebbe far scottare le trame della Soap.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Zoe torna a Los Angeles. Vorrà riconquistare Carter?

La relazione d'amore tra Carter e Katie potrebbe essere minacciata anche da un altro “nemico”. Gli spoiler americani ci raccontano di un probabile scenario in arrivo nelle puntate di Beautiful in onda negli Stati Uniti e quindi presto anche su Canale5. Sul web si parla del ritorno di Zoe. La ragazza, che ancora lavora per la Forrester ma nella sua sede di Parigi, potrebbe fare rientro a casa per un nuovo progetto della casa di moda e potrebbe volersi riprendere quello che è suo ovvero Carter. La Buckingham ha – anche in Italia – un conto in sospeso con il Walton, che le ha preferito più volte Quinn. Ma ora che la Fuller non c'è più – e non è previsto che faccia di nuovo capolino – potrebbe volersi vendicare o semplicemente riprovare a conquistare il suo ex. Carter potrebbe a sua volta essere colpito dal rivedere la modella e con i problemi che Bill sta creando tra lui e Katie, potrebbe non disdegnare una storia più serena e più sicura. Abbiamo scritto una serie di “potrebbe” perché non è certo che questo possa davvero succedere ma siamo fiduciosi che questa voce nasconda una qualche verità, come era successo qualche mese fa con la notizia dell'arrivo di RJ. Insomma Carter proprio non sembra trovare pace in amore.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.