Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Tra Bill e Katie è ancora amore... e Carter?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Katie sarà commossa dal sacrificio di Bill e gli rivelerà, in lacrime, di amarlo ancora. Che ne sarà ora di Carter? Ecco cosa vedremo molto presto nelle puntate della Soap, in onda su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano come reagiranno i Forrester e i Logan alla notizia della disfatta di Sheila ma soprattutto alla scoperta dell'alleanza tra Bill e Ridge, eterni rivali. A gioire per quanto davvero successo, sarà soprattutto Katie, che riabbraccerà il suo ex marito, confessandogli di essere ancora innamorata di lui. E Carter? Per il Walton sarà arrivata l'ora di uscire di scena?

Anticipazioni Americane Beautiful: Bill e Ridge confessano il loro piano alla famiglia

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che mentre Finn deciderà il destino di Sheila, Ridge e Bill riveleranno alla loro famiglia il loro piano. I due inaspettati alleati racconteranno a tutti i presenti – avranno riunito sia i Forrester che i Logan a Villa Forrester – di aver agito nell'ombra e di aver incastrato la Carter. Ridge confesserà di non essersi mai allontanato da Los Angeles e di essere rimasto nascosto, in una delle sale della polizia, per tenere d'occhio la malefica rossa. Lo stilista racconterà che Bill, in accordo con lui, si è prestato a ingannare la loro nemica numero 1, fingendo di amarla e simulando di tenerla lontana dalla prigione.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge chiama Bill eroe

Ridge racconterà per filo e per segno come sono andate le cose. Dirà a tutti – esclusi Liam, Hope, Wyatt, Steffy e Finn, che non saranno presenti e che verranno informati successivamente – che lui e Bill si sono alleati e hanno deciso di incastrare insieme la Carter. Per farlo serviva però un piano ben orchestrato e soprattutto era necessario conquistare la fiducia della rossa, per portarla a confessare di essere un'assassina. Solo una confessione di omicidio di primo grado, avrebbe decretato la fine della malefica. Ridge elogerà pubblicamente Bill, dicendo che il suo rivale numero 1, è stato un grande eroe e che solo con il suo sacrificio – tanto grande da portarlo a far pensare alla sua famiglia di essere impazzito – il loro piano ha funzionato; Sheila finirà la sua vita in prigione e non avrà più alcuna possibilità di essere scagionata.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Katie si commuove e dichiara a Bill di amarlo

Bill sarà riconosciuto da tutti un eroe e Taylor, ora sicura che Bill non la denuncerà davvero, ringrazierà di cuore lo Spencer. Ma a commuoversi per quanto è successo sarà Katie. La Logan, che fino a quel momento avrà pensato di aver perso per sempre il suo ex marito e il padre di suo figlio, si renderà conto che si è trattato di un inganno. Dollar Bill è rimasto fedele alla sua famiglia e anzi ha fatto di tutto per proteggerla, arrivando persino ad andare a letto con il nemico, letteralmente. Katie comincerà a piangere e abbraccerà Bill, dicendogli di essere fiera di lui e di amarlo ancora tantissimo. Il magnate, felice di questa dichiarazione, si strapperà la collana con il pugnale e prometterà alla sua ex compagna di non tornare l'uomo spietato che era una volta e di lottare sempre e solo per i suoi figli... e per lei.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Katie dimenticherà Carter e tornerà con Bill

Con la scoperta che Bill non è davvero impazzito e che anzi ha dimostrato di essere un uomo completamente cambiato e diverso, Katie potrebbe decidere di tornare da lui. Con la sua dichiarazione e con le sue lacrime, sarà chiaro che la Logan è ancora innamorata di Dollar Bill. La domanda che ci viene però spontanea è: che ne sarà ora di Carter? Katie chiuderà la sua relazione - mai del tutto partita - con il Walton, per tornare dal padre di suo figlio, che le avrà dimostrato finalmente di essere una persona cambiata e l'uomo che lei ha sempre desiderato fosse? Oppure i suoi sentimenti per Carter si riveleranno talmente forti da non volersi separare da lui?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.