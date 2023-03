Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Sheila lo confessa. Bill ha la vittoria in pugno!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Bill farà centro. Lo Spencer riuscirà a convincere la Carter a sposarlo e la spingerà a confessargli i suoi segreti e i suoi omicidi. Ecco cosa vedremo molto presto nelle puntate della Soap, in onda su Canale5.

Bill ce l'ha fatta! Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il piano di Dollar Bill Spencer ha fatto centro. Nelle puntate della Soap, in onda negli Stati Uniti, Sheila ha appena accettato di diventare la signora Spencer e, sicura di potersi fidare di lui, ha rivelato al suo futuro marito, di aver ucciso due persone. É la confessione che Bill, Ridge e l'FBI aspettavano da tempo, quella che metterà dietro le sbarre, per sempre, la malefica rossa.

Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila fugge dopo la proposta di Bill

Le Anticipazioni Americane di Beautiful - e noi in alcuni nostri articoli precedenti – ci hanno rivelato che Bill ha tentato il tutto e per tutto. Lo Spencer ha chiesto a Sheila di sposarlo, convinto che questa dichiarazione di amore eterno, fosse la mossa decisiva per incastrare la rossa e sbatterla per sempre in prigione. Il magnate ha però dovuto aspettare. La Carter, stordita da questa novità, ha chiesto del tempo al suo affascinante amante ed è corsa da Deacon, per raccontargli quanto successo e per capire lucidamente cosa fare. Come vi abbiamo svelato, Bill è rimasto senza parole per il fatto che la donna non gli sia caduta ai piedi e che abbia invece preferito correre dallo spiantato Sharpe ma Ridge ha riportato il suo alleato sulla retta via, invitandolo alla calma.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila accetta di sposare Bill

Le raccomandazioni di Ridge sono state più che giuste. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che molto presto, negli episodi della Soap in arrivo in Italia – su Canale 5 – vedremo Sheila rivelare a Deacon di essere felicissima di questa grande novità. La Carter insomma si convincerà di aver finalmente accalappiato il partito più ricco e potente in città e di essersi assicurata per sempre la libertà. Anche lo Sharpe, di solito poco amichevole con Dollar Bill, si dirà contento per lei e la inviterà a tornare a Villa Spencer per dire al suo fidanzato di essere pronta a diventare sua moglie. Sheila si presenterà quindi davanti allo Spencer con un Sì alla sua meravigliosa proposta. Per lei però sarà l'inizio della fine.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila confessa a Bill di essere un'assassina

Sheila dirà a Bill di voler accettare la sua proposta di matrimonio e lo Spencer approfitterà del momento per spingere la sua fidanzata ad aprirsi con lui e a far cadere le barriere di bugie e di omissioni, che ancora esistono tra loro. Il magnate, sibillinamente, spingerà la Carter a fidarsi ciecamente di lui e a mettere le fondamenta di un rapporto di complicità e di fiducia completa e reciproca, promettendole che solo in questo modo riusciranno a vincere contro i loro nemici. Se saranno sinceri e onesti, raccontandosi anche i più terribili misfatti, nessuno potrà batterli. Convinta da queste dolci parole, Sheila comincerà a raccontare di aver prima causato – durante una colluttazione – la caduta dal balcone di un suo terapista e poi di aver ucciso Lance Day, che osò minacciarla. La rossa gli confesserà di aver scoperto che il Day era allergico mortalmente alle api e di essersi voluta vendicare, liberando nella sua stanza gli insetti e di averlo non solo lasciato morire ma di averlo pure maleficamente osservato. Sarà la confessione che Ridge e l'FBI, sempre in ascolto, stavano aspettando da tempo e che registreranno senza indugi.

Anticipazioni e Trame Americane Beautiful: Sheila incastrata dalla sua confessione?

Sheila confesserà chiaramente di essere un'assassina e Ridge, con l'FBI, sarà pronto a tirare fuori la registrazione, per chiudere in cella la malefica rossa e dimenticarsi di lei una volta per tutte. Ma attenzione al risvolto stranissimo che prenderà questa faccenda. Le Anticipazioni Americane ci rivelano che Bill, felice di aver preso in castagna la Carter, sbraiterà contro di lei, rivelando di essere parte di un piano per incastrarla ma quello che succederà dopo non farà parte di nessun complotto e vi assicuriamo che lascerà Ridge, Bill e tutti i federali senza fiato... forse persino Sheila non riuscirà più a respirare.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.