Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Brooke vuole tornare da Ridge dice NO! Il Forrester non crede più al loro destino

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke, dopo aver chiuso la sua amicizia con Taylor, deciderà di tornare alla carica con Ridge. Il Forrester la stupirà però dicendole di non credere più al loro destino insieme. Cosa succederà nelle puntate della Soap in onda su Canale5?

Brooke e Taylor di nuovo nemiche e ancora una volta alla carica con Ridge. Ma le cose potrebbero non andare come sperato per nessuna delle due. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan, dopo aver discusso animosamente con la Hayes, rivelerà al Forrester di amarlo ancora e di voler ricominciare la loro storia d'amore. Ma lo stilista la gelerà dicendole di non credere più al loro destino. Cosa stara succedendo nelle puntate americane della Soap in Italia in onda su Canale5?

Anticipazioni Americane Beautiful: Amicizia finita tra Brooke e Taylor

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che tra Taylor e Brooke il patto è sciolto. La Logan ha scoperto che la sua amica ha spinto Deacon a tornare alla carica con lei e la cosa non le è per nulla piaciuta. La bionda ha infatti capito che dietro alle azioni della dottoressa si nascondeva un doppio fine, ovvero avere campo libero con Ridge. Furiosa e delusa, Brooke ha affrontato Taylor e le due, che sarebbero pure arrivate alle mani, sono state fermate da Ridge. Lo stilista ha così scoperto che l'amicizia tra le sue ex mogli è finita.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke rivela a Ridge che Taylor l'ha tradita

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che presto anche su Canale5, vedremo Brooke furiosa. La Logan accuserà Taylor di essere una traditrice e lo farà davanti a Ridge. La Hayes cercherà di spiegarsi, ammetterà di amare ancora il Forrester ma di non aver meditato nulla di male contro la sua amica. Il Forrester dovrà intervenire per sedare la lite tra le due e chiederà alla dottoressa di lasciarlo da solo a parlare con Brooke, visibilmente scossa. I due rimarranno faccia a faccia e sarà allora che, rompendo ogni indugio, la bionda dirà all'ex di voler tornare insieme a lui.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke torna alla carica con Ridge ma lui dice NO

Brooke tornerà a parlare di destino, ovvero di quello che lei è sicura la leghi al Forrester. Una connessione che non ha mai smesso di esserci, neanche durante l'amicizia con Taylor. La bionda dirà al suo ex di essere innamorata persa come sempre e di essere certa che i due siano destinati a tornare insieme. Ma Ridge la spiazzerà dicendole di non credere più a questo destino di cui lei parla e di voler vedere le cose da un punto di vista più maturo e più con i piedi per terra. Se loro torneranno insieme non sarà per qualcosa di magico o misterioso ma per la loro volontà di amarsi. Questo cambiamento significherà che Ridge Forrester ha finalmente capito i suoi errori e che non si lascerà più sconvolgere dal vento della passione irrazionale?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.