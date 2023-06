Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Il patto è sciolto! Taylor e Brooke rivogliono Ridge e lo riavranno

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke e Taylor hanno infranto la loro promessa e da ora in poi saranno di nuovo nemiche. Ma cosa sta succedendo nelle puntate americane della Soap, che presto vedremo anche su Canale5?

Ci siamo! Il momento tanto atteso è arrivato. Brooke e Taylor hanno ufficialmente rotto il loro patto. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che nella puntata andata in onda ieri sera sulla CBS, le due donne di Ridge si sono scagliate l'una contro l'altra, accusandosi a vicenda. La loro amicizia è ormai arrivata al capolinea e la guerra sta per ricominciare. Ma cosa è successo? Scopriamolo insieme:

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke scopre che Taylor ha spinto Deacon a farsi avanti

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke, nelle puntate andate in onda negli Stati Uniti, ha scoperto che Taylor ha spinto Deacon a riconquistarla. Alla Logan non è piaciuto per nulla questa azione della sua amica e ha subito capito che dietro questa mossa si nasconde il desiderio della Hayes di avere campo libero con Ridge. Brooke è così tornata alla Forrester Creations per chiarire con la dottoressa e per dirle, una volta per tutte, di non mettersi mai più in mezzo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor torna alla carica con Ridge

Prima che Brooke potesse arrivare in ufficio, Taylor si è fatta di nuovo avanti con Ridge. Ebbene sì, la Hayes – approfittando dell'assenza della sua amica e convinta che Deacon sia l'uomo giusto per lei – si è fatta di nuovo sotto con il suo ex marito. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la dottoressa ha confessato allo stilista di essere ancora innamorata di lui e di sentire la sua mancanza. Gli ha così proposto di partire insieme a lui a Roma, per risvegliare il loro amore, in un posto romantico come la Città Eterna. E Ridge non ha saputo resistere al fascino della madre dei suoi primogeniti, lasciandosi quasi convincere a invitarla in Italia. La loro conversazione è stata però scoperta. Brooke è sopraggiunta proprio in quel momento!

Beautiful Anticipazioni Americane: Tra Taylor e Brooke scoppia la lite

Brooke è arrivata in ufficio proprio durante la conversazione tra Ridge e Taylor. La Logan ha sentito tutto e le Anticipazioni Americane della Soap ci rivelano che ha atteso che la dottoressa rimanesse sola, per sbucarle davanti e accusarla di essere una traditrice. Nelle puntate di Beautiful andate in onda ieri negli Stati Uniti, Taylor e Brooke si sono scagliate l'una contro l'altra. E dopo che la bruna ha ammesso candidamente di rivolere Ridge e di essere convinta che la sua “amica” non sia la donna adatta per il Forrester – visti i suoi continui tradimenti – la bionda ha deciso di rompere definitivamente la loro amicizia e di sciogliere il loro patto. Le due signore della Soap, le due antiche rivali, riprenderanno da ora in poi la loro guerra!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.