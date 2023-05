Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Bill e Taylor nuova coppia della Soap?

Anticipazioni TV

Le prossime puntate americane della Soap Beautiful potrebbero lasciarci completamente senza fiato. Bill e Taylor potrebbero diventare una coppia e scatenare la gelosia di Ridge. Scopriamo insieme qualcosa di più.

Bill Spencer potrebbe tornare a essere uno dei protagonisti assoluti delle trame di Beautiful. Il personaggio interpretato da Don Diamond potrebbe cominciare una nuova storia d'amore e stavolta la donna della sua vita non sarà più Katie ma Taylor.

Anticipazioni Americane Beautiful: Bill torna alla carica con Katie

Come vi abbiamo già anticipato in altri nostri articoli, Bill tornerà alla carica con Katie. Le Anticipazioni Americane della Soap ci hanno già rivelato che lo Spencer cercherà di riconquistare la sua ex moglie. La Logan non potrà negare di amarlo ancora e di essere sempre legata a lui ma non accetterà di ritornare al suo fianco, spaventata che il suo compagno possa ancora tornare tra le braccia di sua sorella Brooke. Katie continuerà quindi a frequentare Carter, con cui – nelle puntate in onda negli Stati Uniti – sembra fare davvero sul serio.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill e Taylor nuova coppia?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Katie e Carter andrà a gonfie vele anche se alcuni spoiler – ve lo abbiamo già raccontato – vedrebbero il loro amore in pericolo, a causa del ritorno di Zoe. A queste voci se ne aggiungono altre, che coinvolgono Taylor Hayes. Negli Stati Uniti comincia a serpeggiare l'idea che lo Spencer possa consolarsi con Taylor, con cui comincerà a confidarsi. I due potrebbero passare sempre più tempo insieme e trovare molto conforto l'un l'altra. Bill, da vero “stallone” qual è (come dice Brooke), potrebbe non sopportare di non avere una donna accanto e la sua sete di conquista potrebbe far cadere ai suoi piedi l'affascinante dottoressa, ora finalmente libera dal pensiero costante di Ridge.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge geloso di Taylor e Bill?

Taylor si libererà del pensiero di Ridge e non sembrerà voler tornare al fianco all'uomo che più e più volte le ha preferito Brooke. Tra le due rivali potrebbe cominciare un'altra guerra, stavolta professionale, ben più onesta e pulita, di quella che hanno combattuto per più di 30 anni. E con Taylor single e sempre più affascinante, Bill potrebbe avere campo libero. Se davvero si formasse questa coppia, dobbiamo aspettarci una reazione da parte di Ridge. Non siamo molto sicuri che il Forrester sarà felice di vedere la sua ex moglie tra le braccia del suo peggior nemico – i due non riusciranno a sopportarsi neanche dopo la tregua per distruggere Sheila – e potrebbe persino esserne geloso. A questo punto, la domanda che ci facciamo è: lo stilista vorrà riconquistare la madre di Steffy e Thomas, sabotando questa nuova (eventuale, ricordiamo che non è sicura) storia d'amore?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.