Beautiful Anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio 2020: Thomas smaschera Flo?

Anticipazioni e Trame delle Puntate di Beautiful in onda da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio 2020. Ecco il Riassunto di cosa accadrà la prossima settimana.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 29 giugno al 3 luglio su Canale 5 sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 29 giugno al 3 luglio 2020

Puntata in onda Lunedì 29 giugno 2020

La Logan Senior ha tentato in più occasioni di convincere la figlia a non separarsi da Liam. Brooke crede infatti che Hope sia solo una fragile vittima delle manipolazioni di Thomas. Purtroppo nessuno sembra essere riuscito ad aprirle gli occhi e ora che i documenti sono firmati, Brooke ascolta con un peso sul cuore, le irragionevoli motivazioni di Hope. Intanto Thomas è diffidente nei confronti di Flo: crede che lei stia mentendo

Puntata in onda Martedì 30 giugno 2020

Zoe cerca di convincere Xander a mantenere il segreto sulla figlia di Hope, ma lui non vuole essere complice di questa atroce menzogna. Il ragazzo è divorato dal senso di colpa, non accetta di veder soffrire la povera Hope e teme che questa vicenda possa avere tragiche conseguenze per lui e tutti coloro che stanno nascondendo la verità.

Puntata in onda Mercoledì 1 luglio 2020

Xander, ormai a conoscenza della verità sulla figlia di Hope, vorrebbe rivelare a tutti che Beth è viva, ma Zoe è contraria. Tra i due nasce una discussione, Zoe ricorda all'Avant che lei, suo padre e Flo, potrebbero finire in prigione se il segreto sullo Scambio di Culle dovesse venire fuori. Thomas nel frattempo va da Steffy per rivelarle la verità su Beth.

Episodio in onda Giovedì 2 luglio 2020

Il Forrester è stato informato da Flo del terribile crimine commesso in combutta con Reese Buckingham, la Fulton ha sperato così di far uscire la verità e di liberare finalmente Hope e Liam. Effettivamente Thomas, sconvolto, si è recato a casa di Steffy per raccontarle tutta la verità, ma quando ha visto sua sorella felice insieme alla sua famiglia, ha iniziato da esitare...

Episodio in onda Venerdì 3 luglio 2020

Thomas fugge via da casa di Steffy senza averle rivelato che Phoebe in realtà è Beth, non ha trovato il coraggio. Ha deciso però di parlarne con Hope. Presto la Logan verrà quindi a conoscenza della verità sulla sua bambina? Credete che Thomas sarà sincero e che non valuti la convenienza di mantenere ben nascosta la faccenda?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.