Beautiful Anticipazioni 29 giugno 2020: Thomas condanna davvero Flo?

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della soap Beautiful per la puntata in onda su Canale5 il 29 giugno 2020. Nell'episodio Thomas è sconvolto dalla rivelazione di Flo, ma il suo smarrimento sarà davvero sinonimo di condanna?

Le Trame della Puntata di Beautiful in onda lunedì 29 giugno 2020 rivelano che Brooke ascolterà le ragioni della figlia reduce da una giornata triste e difficile, in cui ha deciso di mettere fine al suo matrimonio. La Logan Senior ha tentato in più occasioni di convincere Hope a non separarsi, certa che la ragazza fosse vittima della manipolazioni di Thomas. Purtroppo non è riuscita ad aprirle gli occhi e ora che i documenti sono firmati, non le resta che un'amara rassegnazione. Nel frattempo Thomas, informato da Flo del crimine commesso, mostra una certa diffidenza, non riesce proprio a credere alle parole della ragazza! Ma lo stupore di Thomas sarà sinonimo di condanna? Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni dell'episodio, l'appuntamento è per le 13.40.

Brooke è rassegnata, nella puntata di Beautiful di Lunedì 29 giugno 2020

Brooke non è d'accordo con la decisione della figlia, è convinta infatti che Hope non abbia agito lucidamente. Ad aggravare l'evidente depressione seguita alla perdita di Beth, è intervenuto Thomas. Il giovane ha da sempre mostrato segni di instabilità e Brooke non si fida, le pressioni su Hope non hanno fatto che confermare i suoi timori. Purtroppo le carte sono ormai firmate e a Brooke, rassegnata, non resta altro che consolare la sua bambina.

Beautiful: Thomas è sempre più forte, Brooke è destinata a perdere!

Per Hope c'è sempre stata e anche se è convinta che le motivazioni della ragazza siano irragionevoli, promette di starle accanto e di supportarla qualsiasi cosa deciderà in futuro. Ovviamente Brooke spera che il destino di Hope non si chiami Thomas. La Logan non immagina infatti che mentre lei consola Hope, Thomas acquisisce "informazioni" davvero utili alla sua causa!

Beautiful: Thomas farà la cosa giusta?

Thomas è sconvolto dalla rivelazione di Flo e la ragazza si rende conto che la fine è vicina. E' intimorita, ma anche sollevata, se lei non ha avuto il coraggio di fare la cosa giusta, Thomas si farà paladino della causa per il bene di Hope. Questo è quello che lascia intendere il Forrester con il suo sguardo di rimprovero e disprezzo, ma sarà davvero così?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.